Roma. El papa León XIV se sentó al volante del primer coche totalmente eléctrico de Ferrari, después de que los directivos de la compañía se lo mostraron en los jardines de su palacio de descanso de Castel Gandolfo.

El Pontífice estadounidense recibió en su residencia de esta localidad romana donde suele descansar cada martes al presidente de Ferrari, John Elkann, y a su consejero delegado, Benedetto Vigna, entre otros directivos de la compañía de coches de lujo.

El objetivo de los directivos del grupo del "Caballo rampante" era mostrar al Papa en primicia su nuevo coche, el "Ferrari Luce", el primero completamente eléctrico de su historia.

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León XIV pudo apreciar de cerca el nuevo modelo, abrir sus puertas, preguntar por la velocidad que alcanza y, por último, se animó a sentarse en la plaza del piloto y, poniéndose las gafas, se interesó por cada detalle, según se ve en las imágenes del acto.

Durante la audiencia privada, Elkann también entregó el volante del vehículo deportivo.

El #Papa ha conocido y “probado” hoy en #Castelgandolfo el nuevo modelo “Ferrari Luce”.

Durante el encuentro, el Presidente John Elkann le ha donado el volante del auto.

📹@Ferrari pic.twitter.com/2dbDn5oUpX — Eva Fernández (@evaenlaradio) May 26, 2026

Ferrari presenta al Papa León XIV su primer auto eléctrico

El presidente de la compañía calificó la reunión con el obispo de Roma de "inmenso honor" y destacó el "valor simbólico" de la cita para el futuro de los trabajadores de la empresa de automoción.

El vehículo, que también fue presentado este martes al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, desarrolla una potencia combinada de mil 50 caballos, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.5 segundos y supera los 310 kilómetros por hora de velocidad máxima.

El Luce, -que significa "luz"- cuenta con una autonomía superior a los 530 kilómetros. Está equipado con una gran batería de 122 kWh.

El Luce pesa 2.26 toneladas, que lo convierte en el modelo más pesado jamás producido por la marca.

También es el segundo modelo de Ferrari de cuatro puertas en la historia de la marca y el primer modelo de cinco plazas para una compañía más conocida por sus elegantes modelos biplaza.

"Estamos abriendo un nuevo capítulo que hace realidad nuestra visión, reforzando así la tradición de Ferrari de anticipar y dar forma al futuro", declaró Elkann.

Este lanzamiento se produce en un momento en que otros fabricantes de automóviles frenan sus modelos eléctricos, reflejando una desaceleración del sector en la transición que busca dejar los motores de combustión, debido a una demanda inferior a la prevista.

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El año pasado, Ferrari afirmó que esperaba que los modelos eléctricos representaran 20% de su oferta en 2030, frente a un objetivo anterior del 40%.

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