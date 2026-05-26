El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, aseguró que la movilización convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum para el próximo domingo busca “frenar la caída de popularidad del oficialismo” y desviar la atención de los escándalos de corrupción que persiguen al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos.

Entrevistado al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política, Añorve Baños afirmó que Morena registra un desgaste político, por lo que el gobierno intenta instalar un discurso “patriotero” sobre una supuesta defensa de la soberanía nacional para reagrupar a su base política.

“La caída de Morena está muy fuerte y lleva más de 20 puntos y lo que quieren es levantar el ánimo a su estructura, pero eso de hacer movilizaciones en todo el país con el discurso patriotero porque se amenaza la soberanía. No, yo no veo ningún ejército amenazando a México, pero lo que sí les voy a decir es algo muy claro: ellos tratan de cambiar la narrativa de lo que no han podido con el señalamiento de narco partido, un señalamiento de muchos involucrados en la delincuencia organizada, señalamientos que son públicos”, apuntó.

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Coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños. Foto: Especial.

Manuel Añorve aseguró que Andrés Manuel López Beltrán es un “lastre” para Morena y dijo que dentro del oficialismo existe preocupación por los escándalos que rodean al hijo del exmandatario. De ahí la intención de impulsarlo políticamente en Tabasco tendría como propósito otorgarle fuero constitucional.

Señaló que “todos los caminos llegan a Andy”, al referirse a presuntos casos de corrupción ligados al Tren Interoceánico y otros proyectos del sexenio pasado. Incluso, advirtió que otros hijos del expresidente podrían buscar candidaturas para obtener protección política.

Por otra parte, el coordinador priista adelantó que su bancada votará en contra de los cuatro dictámenes vinculados con la reforma judicial y electoral que serán discutidos en el Senado.

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Acusó que Morena pretende consolidar un “estado autoritario” mediante cambios legales diseñados para controlar las elecciones y el Poder Judicial.

El senador criticó especialmente los mecanismos de selección de jueces y magistrados, al sostener que los “acordeones” utilizados en el proceso judicial continúan vigentes y que el oficialismo busca mantener influencia directa sobre quienes competirán en la elección de 2028.

Sobre los requisitos para acceder a cargos judiciales, ironizó que además del título en Derecho, será necesario “ser cercano a un influyente de la 4T” y aparecer en los llamados acordeones. Acusó además que la reforma destruyó la carrera judicial y terminó con los exámenes de oposición.

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El legislador también arremetió contra la iniciativa relacionada con intervenciones extranjeras en procesos electorales, al considerar que se trata de una herramienta para anular comicios “a modo” cuando los resultados no favorezcan a Morena.

Aseguró que el oficialismo busca concentrar el control de las instituciones electorales y comparó el modelo político mexicano con los sistemas de Venezuela y Cuba.

En materia de libertad de expresión, el coordinador priista defendió a TV Azteca y acusó al gobierno federal de emprender un “embate” contra medios de comunicación críticos.

Afirmó que las declaraciones desde Palacio Nacional contra la televisora representan una señal preocupante de censura y advirtió que, después de TV Azteca, podrían venir ataques contra otros medios no alineados con el gobierno.

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