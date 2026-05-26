La Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue advertida de riesgos en su intento de llegar al Zócalo de la Ciudad de México para instalar un plantón, en el marco de la colocación de infraestructura para el Fan Fest.

La Segob y la Secretaría de Educación Pública (SEP) informaron que desde el fin de semana se mantuvieron conversaciones "para garantizar condiciones de seguridad, atención en casos de emergencia y protección de sus compañeros y compañeras en las manifestaciones y actividades que realizan desde ayer en la Ciudad de México".

Esto, luego de que fueron replegados el lunes 25 de mayo los integrantes del magisterio disidente por policías con escudos y gases sobre la avenida 5 de mayo, donde instalaron un plantón con casas de campaña.

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Elementos de tránsito realizan los cortes viales sobre Reforma y Bucareli por las movilizaciones de la CNTE. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

"El Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo una inspección en la plancha del Zócalo con representantes de dicha sección, para que pudieran verificar la realización de maniobras de instalación de pantallas, estructuras metálicas mediante grandes grúas y otros equipos.

"Por recomendación de protección civil, se les comunicó que representaba una situación de riesgo que se realizaran actividades con grandes grupos de personas en ese sitio, por lo que se les plantearon diversas alternativas de lugares", indicaron las SEP y la Segob.

Para el mediodía de hoy se tiene programada una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, con la participación de su titular, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el titular del ISSSTE, Martí Batres, así como con representantes de la CNTE, "para continuar la construcción de acuerdos mediante un intercambio respetuoso y directo".

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Maestros de la CNTE comienzan a instalar tiendas de campaña sobre la calle 5 de Mayo. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

El Gobierno de México reiteró que permanecen abiertos los canales institucionales para atender sus planteamientos, siempre en un marco de respeto, legalidad y búsqueda de consensos.

Las dependencias también hicieron un llamado a privilegiar la no confrontación, el diálogo y la vía institucional "como mecanismos para avanzar en la atención de las demandas del magisterio nacional, en beneficio de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto".

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