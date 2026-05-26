Nación | 26-05-26 | 12:15 | Actualizada | 26-05-26 | 12:15 |

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación () responsabilizaron al gobierno federal por la muerte de un docente ocurrida tras las movilizaciones de este lunes y el intento de ingreso al Zócalo capitalino, durante una conferencia realizada este martes a un costado de El Caballito, previo a dirigirse a una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Se debió también a una cuestión de un infarto que nos informan, pero también seguramente por todos los sucesos que se vivió ayer al , seguramente fue un detonante también para este desafortunado deceso”, señaló Yenny López, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca.

Aseguró que mantienen vigentes sus demandas locales y nacionales, y acusó incumplimientos tanto del gobierno estatal como federal en materia educativa y de salud.

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¿Cuáles son las exigencias de la CNTE?

Entre las principales exigencias mencionaron la contratación de maestros para cubrir vacantes derivadas de jubilaciones, el pago a docentes que laboran horas adicionales en secundarias técnicas y generales, así como la regularización de claves para trabajadores con funciones directivas y docentes.

También reclamaron la entrega de recursos para uniformes escolares destinados a padres de familia, acuerdo que, afirmaron, permanece pendiente desde el año pasado.

“¿Dónde está entonces ese recurso que le corresponde ya a los padres de familia?”, cuestionó la docente.

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Señaló además irregularidades en la entrega de mobiliario y equipamiento para escuelas, y acusaron que parte de esos apoyos han sido utilizados con fines de “proselitismo político”.

Respecto a los servicios médicos, denunció deficiencias en clínicas y hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Oaxaca, pese a la construcción de nueva infraestructura hospitalaria.

Demandas centrales de la CNTE

La CNTE reiteró que sus demandas centrales continúan siendo la , el retorno a un sistema solidario de pensiones, la eliminación de la reforma educativa y demandas relacionadas con justicia social.

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Los representantes magisteriales informaron que este martes sostendrán una mesa tripartita enfocada en demandas locales de la Sección 22 y señalaron que continúan valorando nuevas acciones, incluido el posible ingreso al Zócalo capitalino.

Indicaron además que conforme a acuerdos de su Asamblea Estatal, se prevé el arribo de más contingentes a la Ciudad de México para fortalecer el plantón y la movilización nacional.

Finalmente, hicieron un llamado a otros sectores sociales a sumarse a las protestas contra la Ley del ISSSTE de 2007 y aseguraron que permanecerán en la capital del país “hasta el momento que sea necesario” en espera de respuestas favorables a sus demandas.

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