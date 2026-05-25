Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa condenaron la represión contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante la movilización realizada este lunes en la Ciudad de México y acusaron al gobierno federal de recurrir a prácticas de administraciones pasadas en lugar de privilegiar el diálogo.

A través de un pronunciamiento, denunciaron que maestras y maestros de la Sección 22 de Oaxaca fueron contenidos por un cerco policiaco cuando avanzaban hacia el Zócalo capitalino, donde pretendían instalarse rumbo a la huelga nacional convocada por la CNTE para el próximo 1 de junio.

Según el posicionamiento, los docentes fueron replegados por elementos antimotines y dispersados con gases lacrimógenos, sin importar que en la movilización participaban profesoras. “La agresión fue pareja”, señalaron.

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Los familiares de los estudiantes desaparecidos externaron su preocupación por la actuación de las autoridades y advirtieron que la represión no puede sustituir la atención a las demandas sociales.

“Consideramos justas y necesarias las movilizaciones de cualquier actor organizado cuando es la única vía que encuentran para ser escuchados”, expresaron las madres y padres, quienes también exigieron respeto al derecho de libre manifestación y organización de los movimientos sociales.

En el documento, acusaron que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, “sigue con los vicios de gobiernos anteriores” al recurrir a la confrontación en vez de ofrecer soluciones efectivas a las exigencias del magisterio.

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Finalmente, las familias de Ayotzinapa enviaron un “saludo combativo y fraterno” a la CNTE y manifestaron su solidaridad con el movimiento magisterial.

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cdm