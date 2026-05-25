Tinum, Yucatán.-El INAH y el gobierno del Estado se comprometieron esta noche a que ningún artesano será desalojado de la zona maya de Chichén Itzá.

De esta forma tras horas de pláticas y reuniones, se informó que se llegaron acuerdos que permitirán la reapertura de la zona maya después de una semana de permanecer cerrada ante el conflicto.

Los artesanos no quieren ser transferidos al Centro de Atención de visitantes porque aseguran que perderán a su clientela.

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En tanto, el Gobierno estatal e INAH señalaron que mantendrán el acercamiento con artesanas, artesanos y guías de turistas de Chichén Itzá.

"En mesas de diálogo, se revisaron planteamientos de artesanas, artesanos y guías de turistas sobre el ordenamiento de actividades en la zona arqueológica", se dijo en un comunicado.

Asimismo, las autoridades realizaron una segunda mesa de diálogo con guías de turistas, en seguimiento a la estrategia de apertura y comunicación permanente con los distintos sectores que participan en la actividad turística y económica de Chichén Itzá.

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Las autoridades reiteraron que no habrá desalojo de ninguna artesana ni de ningún artesano que se encuentre en el censo 2025 entregado al INAH.

También se informó que no se permitirá el ingreso de nuevas personas artesanas ni de nuevos vendedores al sitio arqueológico, y que se respetarán los espacios de quienes han tomado la decisión de trasladarse al Centro de Atención a Visitantes (Catvi).

De igual manera, se explicó que, en coordinación con el INAH, se reacomodará dentro de la zona arqueológica a las artesanas y los artesanos que así lo deseen y que actualmente se encuentrre el antiguo acceso y la placa de la Unesco.

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pjm