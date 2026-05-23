Mérida, Yucatán. - El Sistema de Vigilancia Epidemiológica reveló que Yucatán reportó que al cierre de la tercera semana de mayo se confirmaron cinco casos de golpe de calor y un fallecimiento que tuvo lugar en el municipio de Maxcanú.

Asimismo, se indicó que en lo que va del año se contabilizan 18 casos de golpe de calor en la entidad.

Al respecto, Alfonso Ávila Avilés, subdirector de Salud del Ayuntamiento de Mérida, advirtió que estas cifras podrían aumentar, pues “los pronósticos para el mes de mayo indican que la ola de calor se intensificará”.

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La persona que lo padece suele presentar síntomas como enrojecimiento, transpiración, taquicardia, sudoración fría, mareos. | Foto: Especial.

Explicó que el golpe de calor ocurre por la falta de regulación corporal, provocando que se eleve la temperatura, llegando incluso a los 39 a 40 grados.

“La persona que lo padece suele presentar síntomas como enrojecimiento, transpiración, taquicardia, sudoración fría, mareos, llegando casos en donde la persona puede desvanecerse”, indicó.

Hay que señalar que la semana pasada un agente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) falleció por golpe de calor, mientras participaba en la búsqueda de un adulto mayor extraviado en los montes de Maxcanú.

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