Mérida, Yucatán. - El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, José Enrique Molina Casares, señaló que los empresarios del estado desconocen el destino específico del crédito de mil 500 millones de pesos que el Gobierno del Estado pretende contratar.

"No nos queda claro si se va a aplicar en infraestructura, en el agua, en el anillo metropolitano —cuáles serían las aplicaciones, eso tendríamos que clarificarlo", subrayó el dirigente empresarial.

Sin embargo, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez aclaró que se trata del crédito preaprobado por el Congreso del Estado para obras del puerto de altura, mismos que el Ejecutivo Estatal no utilizó.

Como se informó, este préstamo fue anunciado por el gobernador, Joaquín Díaz Mena, como parte de las acciones para resolver el desabasto de agua potable que afecta a miles de familias y negocios en Mérida.

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Molina Casares reconoció que los cortes de agua han golpeado directamente a los negocios afiliados a la Canaco, ya que la falta del servicio incide en baños, cocinas y áreas operativas.

Añadió que el problema se profundiza cuando los apagones eléctricos impiden el funcionamiento de los sistemas de bombeo, lo que genera una cadena de afectaciones sobre el sector comercio y servicios.

Respecto al crédito, Molina Casares no descartó que el préstamo pueda ser justificado si se destina a infraestructura hidráulica, pero insistió en que el gobierno del estado debe transparentar el plan de inversión.

"Esperemos que pronto mejore y se aclare esta situación", dijo en referencia al desabasto de agua, al tiempo que anticipó que el CCE y la Canaco seguirán de cerca los detalles del financiamiento antes de emitir una postura formal.

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