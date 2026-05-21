México tiene hoy cerca de 210 mil vehículos eléctricos dentro de un padrón total de 63 millones de unidades. Estimaciones de la Secretaría de Energía (Sener) apuntan que para 2040, la cifra podría crecer hasta 60 millones, lo que implicaría una demanda adicional de 13 mil mega watts para el Sistema Eléctrico Nacional

Dicho requerimiento energético es equivalente al consumo de entre 8 y 12 millones de hogares, por lo que alcanzar ese nivel de adopción exige respuestas en tres frentes simultáneos: más generación eléctrica, mayor capacidad de transmisión y una red de carga suficiente para acompañar el crecimiento de la electro movilidad.

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Por otra parte, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2024-2038 identifica a la electro movilidad como uno de los factores que aceleran la demanda de electricidad.

En paralelo, cada vehículo eléctrico consume alrededor de 19 kilowatts-hora por cada 100 kilómetros recorridos, según un estudio de la revista científica Sustainability; en términos prácticos, esto equivale al consumo diario de uno a dos hogares.

México tiene hoy cerca de 210 mil vehículos eléctricos dentro de un padrón total de 63 millones de unidades. Foto: iStock

La brecha en cargadores

El frente más visible para el usuario es la infraestructura de carga. México tiene cerca de 41 vehículos eléctricos por cada cargador público disponible, frente a un promedio global de 2.6, según datos de la firma alemana de análisis de mercado Roland Berger.

Al cierre de 2025, el país sumaba 56 mil 726 conectores. Sin embargo, más de 52 mil corresponden a la red privada en hogares, agencias y flotillas corporativas, mientras que la red pública suma 3 mil 273 estaciones hasta septiembre de 2024, según la organización Electro Movilidad Asociación México.

De hecho, para Lessli Ramírez, especialista en movilidad eléctrica de Linking Minds, el problema es estructural. "Las limitantes están en la infraestructura de carga...el usuario tiene que realizar una instalación privada en su casa", señaló.

La respuesta institucional

Para atender esa brecha, de forma institucional ya se trabajan en proyectos para hacer frente a la futura demanda eléctrica con acciones tales como la “Hoja de ruta para infraestructura de carga” por parte de la Sener y la “Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica” propuesta por la Secretaría de Medio Ambiente.

“Se requiere de una infraestructura de carga sólida, tanto pública como privada” explicó Rodolfo Antonio Osorio de Carrera, responsable de Electromovilidad de la Secretaría de Economía, a la par que desde el Senado, la presidenta de la Comisión de Energía, Beatriz Robles Gutiérrez, planteó que "sin infraestructura de carga, no hay transición posible."

En 2025, México sumaba 56 mil 726 conectores. Foto: iStock

En carreteras, algunos proyectos concretan esa estrategia. El corredor de carga en Tamaulipas conectará Tampico, Ciudad Victoria, Monterrey y la frontera norte. En Chetumal, Quintana Roo, un proyecto de transporte eléctrico contempla una electrolinera que abastezca autobuses nocturnos y vehículos particulares durante el día.

Esos proyectos de carretera se enmarcan en un plan más amplio. El Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 contempla 21 mil 846 megawatts de nueva capacidad y 158 proyectos de transmisión, con plantas de ciclo combinado, repotenciación de hidroeléctricas y proyectos de energía limpia.

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