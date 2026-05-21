A más de dos décadas de que “La Pasión de Cristo” se convirtiera en un fenómeno mundial, se ha revelado el primer vistazo de la secuela.

Fue en 2016 cuando Mel Gibson habló por primera vez de "La Resurrección de Cristo", cinta con la que daría continuidad a la historia de Jesús; sin embargo, diversas complicaciones, incluyendo la salida del protagonista Jim Caviziel, retrasaron el proyecto.

Ahora, Lionsgate dio a conocer la primera imagen oficial de la película y en ella se puede ver a Jaakko Ohtonen, actor que reemplaza a Caviziel, como el nuevo rostro del Mesías.

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La fotografía, compartida en las redes sociales, muestra lo que parece ser la Gran Comisión, el pasaje del Nuevo Testamento en el que Jesús, ya resucitado, se reúne con sus once apóstoles en el Monte de Galilea y les encarga la misión de en predicar su palabra al mundo.

Pero este no fue el único anuncio del estudio; y es que, confirmaron que esta secuela estará divida en dos partes; además de algunos cambios importantes en el calendario.

THE RESURRECTION OF THE CHRIST: PART ONE - coming to theaters May 6, 2027. pic.twitter.com/eFXZu8qxzt — The Resurrection of The Christ (@ResurrectFilm) May 21, 2026

La primera entrega pasó del 26 de marzo al 6 de mayo de 2027, mientras que la segunda llegará a la pantalla grande hasta el 25 de mayo de 2028.

De acuerdo con información de "The Hollywood Reporter", "La Resurrección de Cristo" acaba de terminar su producción y también contará con las actuaciones de Mariela Garriga, Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett.

La película original recaudó más de 610 millones de dólares en taquilla mundial y se mantiene como una de las producciones independientes más exitosas de la historia del cine.

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