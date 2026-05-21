Hace unas horas, el Aston Villa se consagró campeón de la Europa League tras una actuación contundente en la que dejó claro su dominio al imponerse (3-0) sobre el Friburgo, desatando la euforia de su afición con una exhibición de autoridad en la final.

El título, bajo la dirección de Unai Emery —quien tomó las riendas del equipo en 2022—, provocó una ola de celebraciones tanto en la cancha como fuera de ella. Sin embargo, uno de los momentos más significativos tuvo un sabor especial para México, al ver a una de sus representantes formar parte de la histórica conquista en territorio turco.

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Se trata de Elisa Ceñal, nutrióloga del conjunto de la Premier League, quien acompañó al equipo a lo largo de su camino hacia la final continental. Tras el silbatazo final, pudo celebrar junto al plantel y levantar el trofeo, siendo parte de un logro que trasciende fronteras y pone en alto el talento mexicano en el futbol europeo.

ELLA ES ELISA CEÑAL, LA MEXICANA CAMPEONA DE LA EUROPA LEAGUE

Elisa Ceñal ha logrado consolidarse como una de las profesionales mexicanas con mayor proyección, formando parte del cuerpo de trabajo del Aston Villa desde 2024. Su labor como nutrióloga ha sido clave en la optimización del rendimiento físico de los jugadores, implementando planes personalizados que se adaptan a las exigencias de la Premier League.

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Antes de dar el salto al futbol inglés, Ceñal forjó una base sólida en México, especialmente durante su paso por los Tuzos del Pachuca. En la institución hidalguense, se desarrolló en un entorno que apuesta fuertemente por la formación y la innovación deportiva. Su trabajo en Pachuca tuvo recompensa al formar parte del equipo campeón del Apertura 2022.

Esa combinación de experiencia en el futbol mexicano y especialización en alto rendimiento fue lo que abrió la puerta a su llegada al Aston Villa, institución en la que ha recibido un gran reconocimiento, teniendo participación en contenidos en los que se resalta su gran labor.