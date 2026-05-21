Chiautla, Méx.-Dos hombres perdieron la vida cuando realizaban labores de limpieza en una coladera de drenaje sanitario en los Ejidos de Ocopulco, en el municipio de Chiautla, ubicado en la zona nororiente del Valle de México.

Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Díaz, de aproximadamente 54 años, vecino de Ejidos de San Lucas y Odilón Elizaga Teódulo, de aproximadamente 53 años, originario de Oaxaca.

El ayuntamiento de Chiautla informó que las personas fallecidas no formaban parte del personal del municipio.

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En el lugar se detectaron gases metano y ácido sulfhídrico, dio a conocer el gobierno local.

Protección Civil de Chiautla confirmó los dos decesos, después de que paramédicos llegaron al sitio a tratar de brindarle los primeros auxilios.

Familiares responsabilizan a autoridades

Apoyaron en las labores personal de Protección Civil de Atenco y Tezoyuca, Seguridad Pública Municipal, Servicios Públicos, Guardia Nacional, Protección Civil Estatal y Policía Estatal.

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El ayuntamiento de Chiautla informó que las personas fallecidas no formaban parte del personal del municipio. Foto: Especial.

Familiares de las víctimas y pobladores de la comunidad al enterarse de que las dos personas fallecieron se presentaron alterados y amenazaron con linchar a los cuerpos de emergencia, a los que querían responsabilizar de no ofrecerles asistencia.

El gobierno de Chiautla expresó sus condolencias a las familias y pidió a la población informarse sólo a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de información falsa.

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