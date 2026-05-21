Ecatepec, Méx. - Para dotar de agua por la red a los habitantes de Ecatepec, en particular a los de la Quinta Zona y San Andrés de la Cañada, el gobierno local, en coordinación con el gobierno federal, perfora y rehabilita 71 pozos, además de que este año se invierten 985 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica.

El gobierno de Ecatepec pretende solucionar la carencia de agua potable que por años han sufrido los habitantes de Ecatepec, dijo la alcaldesa Azucena Cisneros, quien afirmó que con el respaldo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se han rehabilitado y reperforado pozos. Esas obras en la Quinta Zona han beneficiado a alrededor de 500 mil habitantes en lo que va de la actual gestión municipal.

El pasado 15 de mayo, la edil puso en marcha el pozo de agua Ejidos de Tulpetlac 2, el cual fue reperforado, rehabilitado y equipado con tecnología de última generación, que será monitoreado por el C4 y abastecerá del líquido a 46 mil habitantes de ocho colonias del municipio.

Este es el primer pozo de 11 que serán automatizados, los cuales se monitorean vía remota y con telemetría, explicó.

Este es el primer pozo de 11 que serán automatizados. | Foto: Especial.

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También, personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE) reparó 4 mil 879 fugas, clausuró 54 tomas clandestinas y realizó 7 operativos contra el huachicoleo de agua; acciones que han permitido producir más de 4 mil 340 litros por segundo, por lo que se ha logrado estabilizar la dotación del líquido en beneficio de más de un millón de habitantes.

El gobierno municipal inauguró la planta potabilizadora “Emiliano Zapata”, ubicada en la colonia Alborada de Aragón, que dota de agua de calidad a más de 30 mil habitantes de 10 comunidades de la Quinta Zona y cuya rehabilitación requirió inversión de alrededor de 10 millones de pesos.

Además, construye en Ciudad Cuauhtémoc un Tanque Maestro -con capacidad para almacenar más de 5 mil metros cúbicos de agua potable- para beneficiar a más de 140 mil habitantes.

Además, construye en Ciudad Cuauhtémoc un Tanque Maestro -con capacidad para almacenar más de 5 mil metros cúbicos de agua potable. | Foto: Especial.

Con ambas obras, la administración municipal garantizará el acceso al agua a miles de habitantes que durante años fueron castigados por la escasez y el mal servicio, por lo que se veían obligados a comprar agua a través de pipas; actualmente, con solo abrir la llave, reciben el líquido a través de un programa de tandeo, dio a conocer la alcaldesa.

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Cisneros Coss reconoció que falta mucho por hacer en materia de agua potable, por lo que la administración local continúa con los proyectos en este rubro para que cada día más ecatepenses reciban agua a través de la red y dejen de adquirir el líquido de piperos particulares.

La alcaldesa reiteró que el gobierno municipal trabaja en dos frentes: atender las emergencias de inmediato y transformar la infraestructura hidráulica, abandonada y sin mantenimiento durante años.

En el 2024, la anterior administración municipal invirtió solamente 14 millones de pesos en materia hidráulica, en tanto que el año pasado su gobierno destinó 118 millones de pesos para el mismo rubro y este año serán 533 millones de pesos (cuatro veces más que en 2025), cifra histórica que se logró con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, destacó.

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JACL/cr