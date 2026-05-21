Ecatepec, Méx.— Después de 30 años tres calles del barrio Santa Cruz Venta de Carpio fueron asfaltadas, pues en ese lapso no recibieron mantenimiento y se encontraban muy deterioradas.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, fue al lugar a inaugurarlas para que los vecinos puedan transitarlas.

“Ya parecían brechas”, relató Abel Gerardo Ortega Sánchez, habitante de esa comunidad, al referirse al estado de las calles, quien recordó que fueron pavimentadas hace más de tres décadas por el gobierno del Estado de México.

Cisneros Coss caminó junto con vecinos las calles 3 de Mayo, Progreso y Luis Echeverría, que suman en total 561 metros lineales, rehabilitadas con 4 mil 938 metros cuadrados de asfalto, trabajos realizados con recursos propios por el gobierno municipal, lo que representó más de un millón de pesos de ahorro.

La presidenta municipal reconoció que existe una gran deuda con los habitantes de Ecatepec, que sufrieron el abandono de anteriores administraciones municipales, a los que les dijo que con “honestidad y unidad lograrán reconstruir el municipio”.

Cisneros Coss se comprometió con colonos a remozar y construir una pequeña explanada en el parque de la comunidad, así como un arcotecho en la escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en calle López Mateos, a petición de padres de familia.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, agradeció a los vecinos su apoyo y destacó que los trabajos se efectuaron con equipo y mano de obra del gobierno municipal, lo que representó ahorro de más de un millón de pesos.

Mencionó que calle 3 de Mayo, de 110 metros lineales, requirió inversión de 337 mil pesos; Progreso, de 136 metros lineales, costó 432 mil pesos, y para la calle Luis Echeverría, con una longitud de 315 metros lineales, destinaron 942 mil pesos.