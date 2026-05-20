José Benjamín Chow, dueño de una empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a sus vínculos con el Cártel del Noreste, fue socio de Simón Levy, ex subsecretario de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo federal, en dos empresas que se dedicaban a establecer vínculos entre el mercado latinoamericano y asiático.

De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio, Chow y Levy fundaron en 2005 la empresa Latinasia Trading Solutions Sociedad Anónima de Capital Variable. Consultado por EL UNIVERSAL, Levy señaló que también fue socio de Chow en la empresa Latinasia Travel Services, pero aseguró que ambas compañías fueron disueltas en 2010 y 2012.

De acuerdo con las actas que acreditan la disolución de las sociedades entregadas a este diario por Levy, la dirección registrada de ambas compañías fue Campos Eliseos 113, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, inmueble que ha sido el centro de un conflicto judicial por el que se giraron órdenes de aprehensión contra el exfuncionario.

Acta de Constitución en el Registro Público del Comercio de Latinasia Trading Solutions. Foto: Captura

Acta de disolución anticipada Latinasia Trading Solutions. Foto: Captura

Acta de disolución anticipada Latinasia Travel Services. Foto: Captura

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El pasado 14 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a seis entidades, entre ellas a dos casinos administrados por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), propiedad de José Benjamín Chow del Campo, Los casinos fueron descritos como puntos de almacenamiento de drogas, centros de lavado de dinero y tortura utilizados por el Cártel del Noreste.

Levy asegura que denunció a Chow

Consultado por EL UNIVERSAL, Levy aseguró que rompió su relación con Chow luego de que éste incursionó en el negocio de los casinos y agregó que fue él quien lo denunció ante autoridades estadounidenses en 2009 por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

No obstante, al cuestionar al exfuncionario sobre pruebas documentales de la acusación, Levy señaló que no le era posible compartirlas.

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“La denuncia formal contra José Benjamín Chow del Campo se presentó el 14 de noviembre de 2009 ante el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La fecha y los detalles de esta denuncia forman parte de un expediente judicial en curso que involucra a partes relacionadas, el cual no puede hacerse público según las normas procesales aplicables. El acuse de recibo está disponible para cualquier autoridad competente que lo solicite por los cauces legales correspondientes”, recalcó en un posicionamiento publicado en su página web tras las consultas de EL UNIVERSAL.

De acuerdo con el exfuncionario, la empresa Latinasia Travel Services, obtuvo contratos públicos con el Gobierno de la Ciudad de México en 2004, 2005, 2006 y 2009 para campañas de promoción turística en China y Sudáfrica, bajo los mecanismos legales correspondientes y antes de que Levy ocupara un puesto como servidor público.

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