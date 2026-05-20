Culiacán, Sin. - El hijo del excampeón mundial de Box, Julio César Chávez y pugilista profesional, Omar Alonso Chávez Carrasco fue ingresado al centro penitenciario de Culiacán, luego de ser detenido por la Policía Estatal Preventiva en la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de Culiacán.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el hijo de la leyenda en los cuadriláteros fue detenido por la mañana, por la carretera Culiacán-Navolato, sin que se den mayores detalles del motivo.

La SSC reportó la detención, en Culiacán, del boxeador Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez. | Foto: Captura de pantalla.

De acuerdo al parte informativo, se describe a Omar Alfonso, como una persona del sexo masculino de un metro 80 centímetros de estatura, tez morena clara, cabello corto castaño, complexión delgada, ojos cafés y viste camisa de manga larga, con botones en color azul y pantalón de mezclilla y tenis color negro.

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Se describe a Omar Alfonso, como una persona del sexo masculino de un metro 80 centímetros de estatura. | FOTO: Archivo. Captura de video.

Julio Cesár compartió que Omar había sido internado para tratar sus adicciones

En diciembre del 2025, el boxeador Julio César Chávez compartió que su hijo Omar Alonso Chávez Carrasco se encontraba internado en una clínica de rehabilitación en Culiacán.

Durante una entrevista con Adela Micha, Chávez relató que Omar se puso "paranoico", pues se encontraba tomando pastillas de su hermano Julio, y "se fumó un churro de marihuana" que le ofreció alguien, lo que lo llevó a tener comportamientos erráticos: "Se puso como loquito, andaba en las calles gritando que lo querían secuestrar".

De acuerdo con el boxeador, previo a la paranoia, el joven llevaba un mes entrenando en Culiacán, pero moverse a Tijuana, resintir "la separación de sus padres", así como "sentir que no lo quiere y ser obsesivo compulsivo", lo llevaron a ese episodio. Sin embargo, mantenía la esperanza de que sus dos hijos volvieran al ring para enero.

Julio César Chávez habla de la adicción de su hijo Omar Chávez. | Foto: Archivo.

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Julio César Chávez Jr, acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa

El 3 de julio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Julio César Chávez Jr., fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en California. De acuerdo con la Fiscalía, Jr. contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas.

A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos dijo que el joven boxeador era "una amenaza grave para la seguridad pública", además de vincularlo con el Cártel de Sinaloa.

El "afiliado del Cártel de Sinaloa tiene una orden de arresto activa en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos".

Departamento de Seguridad de EU deportó al boxeador Julio César Chávez Jr. (19/08/25) |. Foto: X.

Tras su deportación, Julio César Chávez Carrasco permaneció en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 de Hermosillo, por el delito de tráfico de armas a territorio nacional. No obstante, el juez de control en Sonora, Enrique Hernández Miranda, concedió al boxeador la libertad condicional.

*Con información de Leobardo Vázquez Hernández, Ariana Paredes y Manuel Espino.

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