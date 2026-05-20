La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la agencia calificadora Moody's redujo la calificación soberana de México de “Baa2” a “Baa3”, pero el país conservó el grado de inversión y la perspectiva pasó de negativa a estable.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Hacienda señaló que la decisión de la calificadora implica que no se anticipan cambios adicionales en la nota crediticia del país durante los próximos 18 meses, debido a la “solidez del marco macroeconómico”, así como al tamaño y diversificación de la economía mexicana.

Además, destacó que México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana y sostuvo que ello refleja el compromiso del gobierno con una conducción “responsable” de la política económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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Hacienda explicó que Moody’s reconoció el historial de políticas monetarias y macroeconómicas prudentes frente a choques externos, además de considerar que el país mantiene vulnerabilidades externas acotadas y sin desequilibrios macroeconómicos significativos.

De acuerdo con el posicionamiento de la dependencia, la agencia también valoró la autonomía del Banco de México (Banxico) y el esquema de objetivos de inflación como elementos clave para mantener ancladas las expectativas inflacionarias y preservar la estabilidad financiera.

Banco de México (Banxico). Foto: Cuartoscuro

La Secretaría añadió que Moody’s prevé una recuperación gradual de la actividad económica y un retorno hacia una trayectoria de crecimiento de mediano plazo, apoyada por medidas gubernamentales para fortalecer la inversión y reducir la incertidumbre comercial.

Dentro de los factores señalados por Hacienda se encuentran el desarrollo del mercado financiero doméstico y la reforma al sistema de pensiones de 2020, medidas que, asegura, contribuirán a fortalecer la base de inversionistas locales y reducir riesgos de liquidez y refinanciamiento.

Plan México, busca acelerar proyectos de inversión

La dependencia federal también destacó que, como parte del llamado “Plan México”, la reciente publicación del reglamento de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar permitirá acelerar proyectos de inversión pública, privada y mixta en sectores como infraestructura, energía, transporte, logística y conectividad.

📢 #Comunicado de prensa



Moody’s modificó la calificación crediticia de México a Baa3, manteniendo el grado de inversión soberano; la perspectiva cambió de negativa a estable.



Moody’s cambió la calificación de la deuda soberana de México de largo plazo en moneda extranjera y… pic.twitter.com/eQl7hpPy7F — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 20, 2026

En materia fiscal, Hacienda subrayó que durante 2025 se realizó un ajuste equivalente a 1.3 puntos del PIB, el mayor desde 1995, con el objetivo de avanzar en la normalización del déficit sin afectar programas sociales ni la estabilidad macroeconómica.

Asimismo, aseguró que los resultados del primer trimestre de 2026 muestran continuidad en la estrategia de consolidación fiscal, luego de que el balance presupuestario registró un déficit menor al previsto y el balance primario alcanzó un superávit de 98 mil millones de pesos.

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La Secretaría indicó además que la estrategia de manejo de pasivos generó ahorros por 47 mil millones de pesos en el costo financiero de la deuda y que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 50.4% del PIB.

Hacienda sostuvo que cerca del 80% de la deuda del gobierno federal está denominada en moneda nacional y a tasa fija, lo que "reduce la exposición del país a riesgos externos en un entorno internacional complejo".

Finalmente, la dependencia reiteró que continuará con una política fiscal orientada a preservar la sostenibilidad de la deuda pública, fortalecer los ingresos y mantener una trayectoria ordenada de consolidación fiscal.

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