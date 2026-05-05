Moody’s Local México afirmó la calificación crediticia del municipio de Culiacán “A-.mx” y modificó la perspectiva a negativa desde positiva, tras evaluar un incremento en el perfil de riesgo asociado a factores reputacionales y legales.

La decisión se da luego de la revelación pública de una acusación formal presentada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos, en el Distrito Sur de Nueva York, contra diversos funcionarios públicos en México, entre ellos el alcalde del municipio con licencia, por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

Moody’s señaló que, en el corto plazo, el municipio podría enfrentar restricciones en el acceso a financiamiento debido a la incertidumbre derivada de estos señalamientos, así como por el impacto reputacional.

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“En el corto plazo, Moody’s Local México estima que el municipio podrá enfrentar restricciones respecto al acceso a financiamiento, derivado del riesgo reputacional e incertidumbre legal que representa dicha situación. Cabe señalar que Culiacán cuenta con buenos indicadores crediticios, entre ellos, una sólida posición de liquidez, que le otorga un colchón para absorber choques en el corto plazo, sin embargo, las prácticas de gobierno interno y su estructura muestran debilidades”, agregó.

El cambio de Moody’s Local México se une al ajuste que también realizó Standard and Poor’s sobre la calificación de Sinaloa, al advertir riesgos financieros en su operación tras los señalamientos del gobierno estadounidense.

La calificadora indicó que Culiacán mantiene indicadores crediticios sólidos, como una posición de liquidez equivalente a 2.16 veces sus pasivos circulantes y un nivel de endeudamiento bajo, con deuda directa e indirecta neta equivalente a 10.6% de sus ingresos operativos al cierre de 2025.

No obstante, advirtió que el perfil crediticio ya incorporaba riesgos estructurales, entre ellos altos niveles de inseguridad, una economía local contraída y pasivos no fondeados por pensiones, factores que podrían agravarse bajo el nuevo entorno de incertidumbre.

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Durante el periodo de revisión, Moody’s evaluará si se materializa un deterioro en la liquidez del municipio, limitaciones adicionales en el acceso al financiamiento o impactos derivados de posibles sanciones que afecten su relación con el sistema financiero.

La agencia también señaló que una eventual baja en la calificación podría concretarse si se debilita la capacidad institucional para generar ingresos propios, contener el gasto o si se deteriora la transparencia en la gestión pública.

En contraste, consideró poco probable una mejora en la calificación en el corto plazo, dadas las condiciones actuales y el entorno de riesgo que enfrenta el municipio.

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