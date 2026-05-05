Con miras a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, alrededor de 400 empresarios mexicanos, de 10 sectores prioritarios, visitarán territorio canadiense del 7 al 9 de mayo.

La Misión Comercial de México a Canadá contará con la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la que se agendó una reunión de los empresarios mexicanos y el funcionario con el primer ministro canadiense, Dominic LeBlanc.

Durante su participación en la Conferencia del Council of the Americas (COA), que se realizó en la Ciudad de México, la Senior Special Advisor, Mexico and the Americas, Business Council of Canada, Shauna Hemingway, dijo que esta misión es favorable porque “hay una relación bilateral subdesarrollada, estamos viendo incentivos para colaborar más, hubo visitas del primer ministro de Canadá en septiembre pasado, hay personas de la embajada de Canadá, porque han tenido visita tras visitas”.

Lee también Inseguridad provoca al menos 0.5% de menor crecimiento económico en el país, dice BBVA; reporta baja inversión

Hay que atender el tema de negocios y la seguridad porque no debemos dejar que eso afecte la capacidad de invertir… Está el tema laboral, hay muchas oportunidades, un gran crecimiento de inversión y necesitamos en cada país estabilidad y predictibilidad”.

Añadió que ese interés entre empresarios y funcionarios de ambos países no se había visto en la relación bilateral y se debe aprovechar para lograr tener un plan que haga a la región la más competitiva.

Comentó: “No hemos apreciado lo suficiente sobre lo que podemos hacer bilateralmente. Canadá y México tenemos que desarrollar y verbalizar nuestra narrativa… de que queremos que América del Norte sea la región más competitiva y que haya estabilidad. Hablamos de incertidumbre que ha sido fatal para algunos sectores, hablamos de que ha sido muy difícil tomar decisiones con tanta incertidumbre; somos actores parte de la región, tenemos mucho que hacer y tomar decisiones de la mejor manera que podemos”.

Lee también Negociaciones del TMEC entre México y EU son “más duras”, dice el CCE; no se eliminarán los aranceles, prevé

En entrevista, al término de su participación en el evento, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, dijo que el jueves estarán en Toronto y el viernes en Montreal ahí es donde se concertaron todas las reuniones.

Expuso que se reunirán con el organismo contraparte del CCE en Canadá; habrá reuniones entre empresas con interés de invertir en Canadá, con agencias canadienses gubernamentales; estarán los embajadores de ambos países.

Una misión en la que participarán los principales 10 sectores, entre los que están automotriz y minería, en donde habrá encuentros con representantes de empresas canadienses de esas áreas.

Lee también Inician negociaciones TMEC en incertidumbre; EU amenaza con salir del acuerdo

De acuerdo con la Secretaría de Economía estarán presentes representantes de empresas establecidas en México de agroalimentos, automotriz, educación, energía, farmacéutico, fondos de inversión industrias creativas, infraestructura, logística, patentes e innovación.

La dependencia dijo que el objetivo será generar acuerdos comerciales concretos, alianzas tecnológicas y oportunidades de inversión, en esos 10 sectores.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss