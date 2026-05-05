El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, advirtió que la economía mexicana enfrenta un entorno de bajo crecimiento, con una tendencia que difícilmente superará el 2% en el corto plazo.

En su discurso durante la edición 2026 de la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA México, el directivo explicó que aunque el país tiene el potencial de alcanzar un mayor dinamismo, esto depende de condiciones estructurales como la certidumbre jurídica, reglas claras para la inversión y una ejecución efectiva de políticas públicas, donde la inseguridad tiene un impacto directo sobre la actividad productiva del país.

“La inseguridad genera al menos 0.5% de menor crecimiento o de mayor crecimiento si lo resolvemos. Es decir, los dos componentes más relevantes a resolver, si queremos que la economía crezca más rápido, se llama infraestructura, se llama seguridad e informalidad”, dijo.

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Señaló que, de mantenerse el escenario actual, el crecimiento se mantendría cercano a niveles inerciales de alrededor de 1.5%, impulsado principalmente por factores demográficos.

El directivo subrayó que la inversión privada nacional es el principal motor para detonar el crecimiento económico, al representar 76% de la inversión total en el país, frente a una participación de 11% de la inversión extranjera directa y apenas 3% de la inversión pública.

En este contexto, indicó que el estancamiento de la inversión privada desde 2018 ha limitado la expansión económica, la generación de empleo y el consumo.

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Añadió que la caída de la inversión en 2025 reflejó este entorno, con una contracción de 6.7%, impulsada por una disminución de 5.2% en la inversión privada nacional y de casi 19% en la inversión pública.

En materia de informalidad, indicó que 55% de la población ocupada trabaja en condiciones informales y genera solo 25% del PIB, lo que reduce el acceso al crédito y limita la inclusión financiera.

Explicó que esta situación impide que el sistema financiero canalice recursos suficientes para impulsar la actividad económica.

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Respecto a la inseguridad, señaló que tiene un impacto directo en la inversión, particularmente en pequeñas y medianas empresas, al incrementar costos y generar incertidumbre.

Añadió que factores como la extorsión y la percepción de inseguridad continúan afectando las decisiones de inversión, pese a avances recientes en algunos indicadores delictivos.

El director general de BBVA México afirmó que el país puede romper el ciclo de crecimiento inferior a 2% si se avanza en infraestructura, renegociación del TMEC, digitalización, formalización de Pymes y seguridad.

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Destacó que la ejecución adecuada del plan de infraestructura de la presidenta Claudia Sheinbaum podría aportar hasta 1.9 puntos porcentuales adicionales al crecimiento del país.

“No ha habido un plan de esta magnitud, desde los años 90 y probablemente en los años noventas no fue de este tamaño en el sexenio de Salinas de Gortari. Ya se han licitado 51 proyectos, ahí están los datos de qué nivel de inversión se está haciendo, pero los paquetes grandes, tanto de energía como de infraestructura carretera, vienen en el mes de mayo. Insisto, el gran reto de esto es la ejecución”, dijo.

Se debe dejar de descalificar la reforma judicial, dice BBVA México

Osuna señaló que el país debe dejar de descalificar la reforma al Poder Judicial y avanzar hacia una evaluación puntual de sus efectos, al considerar que la certidumbre jurídica es clave para detonar la inversión y elevar el crecimiento económico. Indicó que el enfoque debe centrarse en medir impactos concretos por entidad y mejorar los procesos, en lugar de mantener una crítica generalizada que no modifica el entorno para los inversionistas.

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“Tenemos que dejar de descalificar la reforma al Poder Judicial, porque no va a haber un cambio en términos de la reforma, a cuantificar claramente en dónde está teniendo impactos”, sostuvo.

México, con todo el potencial para atraer mayor inversión: Carlos Torres Vila, presidente de BBVA

México cuenta con el potencial necesario para atraer altos niveles de inversión y resistir a entornos complejos de elevada incertidumbre, dijo el presidente global de BBVA, Carlos Torres Vila.

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“Vivimos en un momento de transformación profunda, un momento de incertidumbre, pero también de enormes oportunidades. México tiene las condiciones para atraer inversión, fortalecer su tejido productivo, integrarse aún más en las cadenas globales de valor y elevar su potencial de crecimiento”, afirmó.

Recordó que el mundo atraviesa un momento marcado por una elevada incertidumbre, tensiones geopolíticas, conflictos abiertos, cambios en las reglas del comercio internacional, así como volatilidad en los precios de la energía.

No obstante, resaltó que en un entorno tan complejo, las perspectivas de México son favorables, con amplias expectativas del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“El Plan México, orientado a fortalecer el mercado interno, elevar los salarios y fomentar un crecimiento más sostenible e inclusivo. Esto es importante porque demuestra que, incluso en entornos complejos, la economía global, y particularmente la mexicana, sigue generando oportunidades”, añadió.

El directivo del banco español enfatizó que la firma confía en México, en su capacidad industrial, en su talento, en su integración con Norteamérica, en sus empresas, además de su potencial de crecimiento.

“El año pasado anunciamos una inversión de 100 mil millones de pesos para el periodo 2025-2030, destinada a innovación, infraestructura y personas. Es un compromiso relevante, alineado con nuestra creencia y nuestra fe en el futuro del país”, dijo.

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