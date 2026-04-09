La economía mexicana logró mejorar su posición en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2026 de la firma Kearney, al subir del sitio 25 al 19; además, mejoró su lugar entre los mercados emergentes como atractivo a la inversión al subir del sexto al quinto sitio.

Estados Unidos se mantuvo en el primer lugar por 14 año consecutivo, Canadá en la segunda posición, Japón pasa de la cuarta a la tercera posición. En tanto que China sube del sexto al cuarto lugar, en quinto lugar está Alemania, le sigue Reino Unido, Francia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

En el caso de México, este es el tercer año consecutivo en que el país se mantiene en el índice, luego de que quedó fuera durante cuatro años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del 2020 al 2023, dijo el socio director de Kearney México, Gerardo Rocha O´Kelard.

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El avance se explica por una mejor percepción de la facilidad para hacer negocios, por el talento y las habilidades de la fuerza laboral y el desempeño económico, pero hay países que están en una mejor posición competitiva, como, por ejemplo, en mano de obra se ubica mejor India, Vietnam y Filipinas.

Contexto actual favorece atractivo de México, especialmente para el nearshoring

Durante la presentación del ranking, Rocha O´Kelard dijo que otra de las razones para la mejora es que el contexto actual favorece el atractivo de México, por la búsqueda de una mayor integración de las cadenas de suministro en Norteamérica y de resiliencia en la región.

Asimismo, se observa que aún con el entorno global incierto, el país mantiene una ventaja frente a choques externos y sigue atractivo para el nearshoring.

Sin embargo, agregó que México debe de reforzar áreas para mantener su atractivo a la inversión como elevar la competitividad en innovación tecnológica, mayor eficiencia regulatoria y mejor desempeño de la economía doméstica.

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“Los inversionistas requieren una mayor certeza jurídica, donde el inversionista sienta que sus derechos, inversiones y propiedades están bien protegidas para desplegar capital”, sin embargo, hay algunos hechos que han “golpeado” la confianza, como los cambios a la ley de amparo y el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dijo que si bien hay mejoras, “hay muchas advertencias detrás de esto, de lo que se tiene que hacer bien para que esto se materialice en inversiones reales y nos mantengamos en la parte relevante de los mejores destinos para la inversión”.

Agregó que los factores que la colaboración público-privada y una mayor integración regional, considerando la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), serán determinantes para mantener el atractivo del país en el largo plazo.

Sobre las industrias más atractivas en México para los inversionistas, el socio de Kearney México, Diego Desentis, dijo que son: telecomunicaciones, en primer lugar, le sigue aeroespacial y defensa, luego transporte, bienes primarios y tecnologías de la información, salud y farmacéutica, industria pesada, servicios financieros y no financieros, construcción y comercio.

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Conflictos geopolíticos preocupan a inversionistas

Rocha O´Kelard dijo que Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2026 muestra que el 88% de los inversionistas planean aumentar sus inversiones en los próximos tres años, seis puntos por encima del año pasado, aunque en el corto plazo advierten de riesgos geopolíticos y macroeconómicos, alza de precios de commoditis e inestabilidad política en un mercado desarrollado.

Los directivos entrevistados para realizar este indicador dijeron que la política industrial es un factor “extremadamente” o “muy importante” para determinar dónde invierten y el 64% dijo que la IED aumentará debido a este factor.

Los factores más importantes para que una empresa elija dónde invertir son: Capacidades tecnológicas y de innovación, eficiencia de los procesos legales y regulatorios, desempeño de la economía doméstica, facilitada para mover capital dentro y fuera del país, calidad de la infraestructura, fortaleza de los derechos de los inversionistas y de propiedad, participación del país en acuerdos comerciales regionales o bilaterales y cadena de suministro diversificada.

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