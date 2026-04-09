Después de que en el Senado se aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y ante preocupaciones por las Afores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó esto para beneficio del país.

En su conferencia mañanera de este jueves 9 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó que “lo que propongamos, siempre (los opositores) van a decir que está mal”.

“Que queremos endeudar más al país, que queremos utilizar las Afores, no. Se trata de aumentar la infraestructura en México en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en trenes de pasajeros, en trenes de carga.

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“De aumentar la cantidad de obra pública en nuestro país a través de esquemas de financiamiento que son totalmente responsables. Son tan responsables que estamos pidiendo que se apruebe una ley en donde se utilicen distintos instrumentos”, dijo la Mandataria federal.

La titular del Ejecutivo federal destacó las inversiones mixtas “que garantizan la soberanía del Estado” sobre las obras.

Comentó que esto lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador con distintas obras como el Aeropuerto de Puerto Escondido, el Aeropuerto de Tepic y carreteras, entre otras.

“Entonces ¿Qué queremos? Pues más obra para la gente, para mejorar la vida de las personas y al mismo tiempo tener más conectado al país, y al mismo tiempo generar empleos, y al mismo tiempo mejorar o avanzar en el desarrollo de México”, apuntó.

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