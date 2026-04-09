La mañanera de Sheinbaum, 09 de abril, minuto a minuto

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 07:33 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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