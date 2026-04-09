El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que pueda construir infraestructura hospitalaria.

El proyecto fue avalado por mayoría de 423 votos a favor por parte de Morena, MC, PAN, PT y PVEM, así como 37 sufragios en contra por parte del PRI.

La minuta establece que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tendrá como atribución participar, a solicitud de las autoridades federales competentes, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluyendo establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

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Durante el debate, Miguel Ángel Sánchez Rivera, diputado de MC, aseguró que si la reforma no se acompaña de recursos "se corre el riesgo de hacer más lento lo que debería ser más rápido: "Y ahí es donde tenemos que ser muy responsables porque la gente ya está cansada de anuncios, la gente ya no quiere escuchar que ahora las cosas iban a cambiar, la gente quiere ver resultados y quiero ver obras terminadas que funcionen"

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Alonso Reyes aseguró que con la reforma se abre la puerta al uso discrecional de recursos.

"Esto abre la puerta a precios políticas y a los estados para que cedan sus obras a la federación si quieren acceder a recursos, y las obras quedarán sujetas a criterios discrecionales y a la conveniencia del Ejecutivo en lugar de responder a una planeación objetiva", indicó.

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El diputado panista Gerardo Ponce de León dijo que la reforma no tiene reglas claras.

"Hay discrecionalidad porque todo esto depende de una solicitud, porque no se explica bajo qué criterios se solicita, quién decide, ni bajo qué criterio se justifica, y cuando no hay reglas claras lo que queda es mera decisión política, y eso en un tema tan sensible como la salud no debería de ser suficiente", expresó.

En defensa del dictamen, la diputada de Morena, Sandra Patricia Palacios, dijo que darle la facultad de construir hospitales a la Secretaría de Infraestructura "permitirá aumentar la infraestructura en salud, habrá más clínicas, más hospitales, más unidades de consulta externa modernos y bien equipados como lo merece la gente y que se les fue negado por mucho tiempo".

Tras su aprobación, la minuta fue turnada al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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