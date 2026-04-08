Al confirmar que Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para investigar a Virginia Guillén —empleada de la petrolera—, luego de que se difundieran presuntas inconsistencias en su declaración patrimonial y quién habría organizado una fiesta de XV años para su hija con gastos millonarios, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción.

Aunque insistió en que las investigaciones deben realizarse con apego al debido proceso para evitar injusticias.

“No podemos actuar sólo por una publicación. Primero debe revisarse si los datos tienen sustento; si lo tienen, se procede. Nosotros no toleramos la corrupción y no hay impunidad”, sostuvo.

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María Fernanda tuvo una lujosa celebración de XV años en marzo pasado en Tabasco, con la participación de artistas como Belinda y J Balvin. Foto: Especial

La Mandataria federal comentó que el gobierno no puede tomar decisiones inmediatas sin una investigación institucional previa.

“Para eso existen la Secretaría Anticorrupción y los órganos internos de control: para determinar si hubo irregularidades o si se trata de una acusación sin fundamento”, agregó.

Durante la conferencia matutina, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) explicó que esta renuncia se interpuso tras conocer la publicación de EL UNIVERSAL para determinar si existen irregularidades administrativas o posibles responsabilidades.

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“Efectivamente lo hicimos ayer por la tarde. A partir de la nota se pidió una revisión; quien tiene que determinar si hay responsabilidades no es el director de Pemex, sino la Secretaría de Anticorrupción y el órgano interno de control”, afirmó.

Subrayó que la investigación deberá establecer si procede o no la separación temporal del cargo de la trabajadora mientras se desarrollan las indagatorias, decisión que corresponderá exclusivamente a las autoridades fiscalizadoras.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo indicó además que existe un protocolo gubernamental para revisar cualquier denuncia pública relacionada con posibles actos de corrupción, independientemente del medio donde se difunda la información.

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“Siempre que aparece una nota como esta se hace una revisión interna. Hay ocasiones en que las publicaciones no tienen sustento y no existe delito administrativo o penal, pero aun así se investiga”, comentó.

Virginia Guillén compra de casas, terrenos y autos de lujo

EL UNIVERSAL publicó este martes que esta mujer ha adquirido casas, terrenos y una camioneta BMW con pago de contado, y olvidó reportar qué pasó con los bienes en su última declaración.

Virginia Guillén Ávalos es esposa de Juan Carlos Guerrero Rojas, quien es empresario de Tabasco y contratista de Pemex, cuya hija María Fernanda tuvo una lujosa celebración de XV años en marzo pasado en Tabasco. Galilea Montijo condujo el evento, el cual contó con la participación de artistas como Belinda y el colombiano J Balvin.

En la plataforma Nómina Transparente, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se indica que "Vicky" - como le dicen familiares y amigos- trabaja como Auxiliar Técnico B en Pemex Exploración y Producción (PEP).

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