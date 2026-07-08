Si eres de los que prefiere pedir delivery para no salir de casa, de acuerdo con Amazon News, ahora los usuarios de Alexa+ pueden utilizarla para pedir comida a través de dos plataformas, siendo una de ellas Uber Eats.

Esta función busca simplificar la realización de pedidos mediante comandos de voz. Y también forma parte de la estrategia de Amazon para ampliar las funciones de su asistente virtual, ofreciendo nuevas maneras de interactuar con sus servicios.

Si quieres aprender a comprar comida bajo esa modalidad, aquí te lo explicamos.

¿Cómo comprar comida con ayuda de Alexa+?

El proceso es sencillo; lo único que necesitas es tener una cuenta de Uber Eats y una Alexa+ con Echo Show 8, puesto que es el modelo compatible. Después, realiza lo siguiente:

Vincula tu cuenta de Uber Eats

Antes de realizar un pedido, vincula tu cuenta Uber Eats desde la aplicación de Alexa. Para ello, ve a la sección "Más", después a "tienda Alexa+" y luego a "Comida y reservas".

Al hacerlo, tus pedidos anteriores se sincronizarán.

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Vincula tu cuenta de Uber Eats con Alexa+ y comienza a ordenar tus platillos favoritos. Foto: Freepik

Busca tu comida favorita

El segundo paso es pedirle a Alexa que busque un restaurante específico o explorar las opciones de alimentos que prefieras.

Si ya habías hecho un pedido antes, podrás volver a pedirlo del mismo restaurante o guardarlo en tus favoritos.

Personaliza tu pedido

Agrega los platillos al carrito y modifica los ingredientes según tus preferencias.

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No olvides ajustar las cantidades, quitar o añadir ingredientes y realizar los cambios necesarios antes de procesar la orden.

Explora el menú

Alexa te permite consultar el menú de un restaurante o pedir sugerencias para diferentes ocasiones, por ejemplo, comidas para niños, platillos veganos o botanas para compartir.

Revisa tu compra

Antes de confirmar el pedido, la plataforma te muestra una lista con los productos seleccionados, las cantidades, el precio de cada uno y el costo final.

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Da seguimiento a tu pedido

Una vez realizada la compra, podrás consultar el estado de la entrega desde la sección "Para ti" o pregúntale a Alexa dónde se encuentra tu comida en tiempo real.

Con esta función, Alexa+ busca ofrecer una experiencia personalizada al conectar a los usuarios con servicios de comida. Foto: Unsplash

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Lo que debes saber sobre Alexa+ antes de ordenar comida

Alexa+, la nueva versión del asistente inteligente de Amazon, se encuentra disponible en México desde principios de este año.

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El asistente, incorpora funciones de Inteligencia Artificial generativa, lo que le permite realizar acciones mediante comandos de voz, incluyendo la compra de productos o comida mediante Uber Eats.

Tomando en cuenta los hábitos de los mexicanos, puede responder a solicitudes relacionadas con alimentos. Por ejemplo, si el usuario dice que se le antojaron unos tacos al pastor, Alexa+ le ofrece recomendaciones de lugares u ordena su pedido con delivery.

El uso de Uber Eats en Alexa+ viene incluido en la membresía de Amazon Prime; pero quienes no desean suscribirse, también pueden contratar el servicio por $399.00 al mes.

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Así que si buscas una manera más práctica de hacer tus pedidos de comida, este asistente tiene la capacidad de hacerlo y ahorrarte tiempo.

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