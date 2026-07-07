El atún es uno de los alimentos que más beneficios aporta a la salud. Su consumo regular ayuda a mejorar las defensas, la salud cardiovascular y el fortalecimiento muscular. Pero, ¿es igual consumirlo en agua que en aceite? Aquí te lo explicamos.

De acuerdo con cifras del mercado, el 52% del atún enlatado se consume en sándwiches, el 22% en ensaladas, 15.5% en guisados y el 7.5% como base de otros platillos. ¿Por qué es tan popular? De acuerdo con la Revista del Consumidor, este pescado aporta grasa, vitaminas A, B y D, sodio, hierro, magnesio, proteína, potasio, yodo, fósforo y ácidos grasos, principalmente omega-3.

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Beneficios de integrar atún en tu dieta

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indica que incluir atún en la dieta tiene múltiples beneficios para el bienestar, entre ellos:

Contribuye al desarrollo del sistema nervioso, inmunológico y potencia la cicatrización gracias a sus vitaminas A, B12 y D.

Puede reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre gracias al omega 3 que aporta y, con ello, puede ayudar a prevenir infartos.

Su alto contenido en proteína ayuda a la formación y el mantenimiento de los músculos.

Un sándwich preparado con atún es una opción rápida, nutritiva y práctica para incluir este pescado en tu dieta diaria de forma balanceada. Foto: Freepik.

¿Cuáles son las diferencias entre el atún en agua y el atún en aceite?

La elección entre comprar atún enlatado en agua o en aceite depende de tus objetivos nutricionales y el uso culinario que planees darle.

El atún en agua es para ti si buscas:

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Reducir tu consumo de grasas y calorías, ya que aporta aproximadamente 115 kcal por cada 100 gramos.

Una textura más ligera y fresca.

Combinar con otros ingredientes sin que interfiera con otros sabores.

El atún en aceite es tu mejor opción si valoras:

Mayor aporte calórico y graso (aporta aprox. 160-200 kcal/100 g).

Una textura más jugosa y un sabor más intenso.

Una comida más sustanciosa y una sensación de saciedad más duradera.

En suma, la versión del atún en agua es la mejor cuando buscas aprovechar la proteína del pescado con un sabor más neutro, por ejemplo, para agregarlo a tus ensaladas o en sándwiches con aderezos. Mientras que consumir el atún en aceite es perfecto cuando quieres una textura más tierna para comer con pastas, arroces, guisados o tostadas.

Como dato curioso, ¿sabías que la Asamblea General de la ONU estableció el 2 de mayo como el Día Mundial del Atún? Ya sea en agua o en aceite, no desaproveches la oportunidad de comer este rico producto y nutrirte con su omega-3, minerales, proteínas y vitaminas. ¡Llénate de energía hoy!

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