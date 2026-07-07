Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, anunció que ingresará de manera voluntaria a un tratamiento para atender los problemas de depresión y ansiedad que enfrenta desde hace varios meses.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el cantante explicó que decidió priorizar su salud emocional para poder recuperarse y regresar a los escenarios.

"Quiero tomarme un momento para hablarles directamente. En últimas fechas he estado enfrentando un momento difícil con mi salud emocional: depresión y ansiedad que se fueron acumulando y que hoy he decidido atender con la seriedad que se merecen. Por eso he tomado la decisión de ingresar de manera voluntaria a un proceso de tratamiento".

El intérprete aseguró que se trata de una decisión pensada en su bienestar y en su futuro profesional.

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"Toda esta decisión la tomo para estar mejor, para cuidar mi salud y poder regresar a los escenarios con la fuerza y la entrega que ustedes merecen".

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González también agradeció el respaldo que ha recibido por parte de la oficina que representa a Banda Los Recoditos, así como de sus compañeros de agrupación y de su familia durante este proceso.

"Quiero agradecer profundamente a la oficina de la Banda Los Recoditos por el respaldo incondicional que me han dado en este momento. Su apoyo, comprensión y respeto hacia mi proceso significan más de lo que puedo expresar con mis palabras".

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El cantante reconoció que no fue sencillo tomar la decisión de internarse, aunque considera que contar con el apoyo de su entorno le ha dado la fortaleza para enfrentar esta etapa.

"No ha sido fácil tomar esta decisión, pero saber que cuento con un equipo que me acompaña sin juzgarme me da la fuerza para enfrentarlo con la seriedad que se merece".

Asimismo, dedicó un mensaje a sus compañeros y seres queridos.

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"También quiero agradecer a mis compañeros de la agrupación, que han sido un pilar fundamental, y por supuesto a mi familia, que ha estado a mi lado en cada paso".

Finalmente, pidió comprensión a sus seguidores mientras se concentra en su recuperación.

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"Les pido paciencia y comprensión mientras me tomo este tiempo necesario para regresar mejor, más fuerte y más presente para todos ustedes. Gracias de corazón".

La polémica que marcó los últimos meses

El anuncio llega después de varios meses de fuerte presión personal y mediática para el cantante. En marzo de este año, su entonces esposa, Fernanda Redondo Cortés, hizo públicas en TikTok una serie de acusaciones en su contra por presunta violencia doméstica.

La mujer aseguró haber vivido más de una década de presuntos abusos físicos, psicológicos y emocionales. También afirmó que durante una discusión el cantante la habría agredido físicamente, además de señalar supuestas amenazas, infidelidades y problemas relacionados con el consumo de alcohol. Incluso sostuvo que las agresiones afectaron su salud mental, por lo que comenzó un tratamiento psiquiátrico.

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Fernanda Redondo Cortés y Rafa González García, vocalista de Los Recoditos, llevan 12 años juntos. Foto: Instagram oficial.

Tras hacerse virales las denuncias, Rafa González rechazó categóricamente los señalamientos. Mediante videos y comunicados negó haber ejercido violencia contra su expareja, sostuvo que era incapaz de agredir a una mujer y afirmó que las acusaciones formaban parte de una campaña para desprestigiarlo. También señaló que el caso ya se encontraba en manos de las autoridades y expresó su confianza en que el proceso legal esclarecería los hechos.

Como consecuencia de la controversia, Banda Los Recoditos informó en ese momento que, de común acuerdo con el cantante, quedaba suspendido temporalmente de sus actividades mientras avanzaban las investigaciones. La relación de pareja terminó de forma definitiva y, aunque meses después González volvió brevemente a la agrupación, ahora reconoce que la acumulación de los problemas personales y legales derivó en un deterioro de su salud emocional, motivo por el que decidió buscar ayuda profesional.

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