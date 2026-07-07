Hoy se estrena la décima y última temporada de la serie "El señor de los cielos", protagonizada por el actor mexicano Rafael Amaya, quien de nueva cuenta retoma la batuta de la serie tras estar fuera un tiempo, y en el marco del esperado estreno, dos de sus personajes más entrañables reaparecieron: Mónica Robles y Chacorta.

Mónica Robles, interpretada por Fernanda Castillo, fue una de las protagonistas femeninas más importantes y líder del cártel de los hermanos Robles.

Se convirtió en la amante, socia y el gran amor de Aurelio Casillas. Murió al final de la quinta temporada, asesinada a balazos por El Cabo (Milton Jiménez) durante el último capítulo.

Mientras que Chacorta (Víctor Casillas), fue interpretado por Raúl Méndez, fue el hermano menor y el brazo derecho de Aurelio Casillas, se encargaba del ala operativa, militar y violenta del negocio familiar. Murió al principio de la tercera temporada, aunque su captura ocurre al cierre de la segunda, decapitado en venganza por los hombres de El Chema Venegas.

Lee también Rafael Amaya cierra ciclo con "El señor de los cielos" e inicia nueva etapa como productor con serie junto a Emma Coronel

Y aunque a finales de 2025, el personaje regresó en la serie derivada "Dinastía Casillas", revelando que fingió su muerte, no estará de nuevo en "El señor de los cielos" porque dijo que era incómodo para cierta persona:

[Publicidad]

"Hoy me quedo mucho más tranquilo porque sé que hay más gente que quiere el personaje de Chacorta que aquellos a los cuales el personaje les incomoda".

El reencuentro de Chacorta, Mónica y Rutila

Raúl Méndez, el inolvidable Chacorta, compartió en su cuenta de Instagram una foto con Carmen Aub, la actriz que le da vida a Rutila Casillas, hija de Aurelio Casillas, y con Fernanda Castillo, pero no estaban solos, los acompañaba la pequeña hija de la actriz, Lu Sikic Aub.

"Quince años de hermandad y hoy celebrando a la más pequeña de la familia. Felicidades Lu!!", escribió Méndez, quien se convirtió en papá de Julia en 2024.

[Publicidad]

Lee también "El señor de los cielos": fecha de estreno y todo lo que debes saber antes de ver la temporada 10

Carmen Aub, Raúl Méndez y Fernanda Castillo se reencuentran. Instagram raulmijomendez

La foto generó mucha reacción entre los seguidores de la serie, quienes recordaron la participación de Mónica y Chacorta dentro de la historia, la cual estrena hoy la que será su última temporada.

Lee también Así se veía antes y así se ve ahora Aurelio Casillas en la temporada 10 de "El señor de los cielos"

[Publicidad]

rad