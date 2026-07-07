El Comité Olímpico Internacional (COI) acordó este martes revocar de forma provisional la suspensión al Comité Olímpico Ruso (COR), que estaba en vigor desde octubre de 2023, y recomendar a las federaciones internacionales que supriman las restricciones a los deportistas rusos derivadas de la guerra de Ucrania y del programa de dopaje.

La medida adoptada por la Comisión Ejecutiva del COI permitirá que los deportistas rusos que se clasifiquen participen en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 bajo el nombre de Rusia, mientras que en los pasados Juegos de París 2024 y en los de Invierno de Milán Cortina compitieron como atletas neutrales.

Lee también Senadora paraguaya amenaza con demandar a Mbappé: "No tienes idea de quién soy"

Al igual que ya hizo con los atletas bielorrusos el pasado 7 de mayo, el COI es partidario de normalizar la situación de los rusos, aunque pospone a más adelante su decisión sobre la exhibición de la bandera, el himno, los colores u otros símbolos en competiciones olímpicas y no organizará eventos en Rusia, ni invitará a miembros de su Gobierno a sus eventos.

La decisión se ha tomado después del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que se considera que el COR ya no incluye entre sus miembros a ninguna organización deportiva regional en territorios bajo la jurisdicción del Comité Olímpico Nacional (CON) de Ucrania, informa el COI.

Lee también Julián Quiñones desata locura en su vuelo y en el Aeropuerto de la Ciudad de México

[Publicidad]

En un comunicado, el organismo explica que tras el inicio del período de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 "y ante la necesidad de ofrecer igualdad de acceso a todos los atletas", la Ejecutivo decidió que las condiciones de participación para las Federaciones Internacionales (FI) y los organizadores de eventos deportivos internacionales "ya no son aplicables".

A Rusia le recuerda que "de conformidad con la Carta Olímpica", el COR, al seleccionar a los atletas que participan en los Juegos Olímpicos "debe garantizar que la selección de los atletas se base no solo en su desempeño deportivo, sino también en su capacidad para servir como modelos a seguir que respeten, defiendan y promuevan una sociedad pacífica a través del deporte".