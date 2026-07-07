Brad Pitt y la diseñadora de joyas Inés de Ramón "eligieron" la boda de Taylor Swift y Travis Kelce para hacer su debut como pareja en Instagram. Aunque mantienen una relación desde 2022, fue hasta ahora que aparecieron juntos por primera vez en la red social con una serie de tiernas fotografías tomadas antes de asistir a la exclusiva celebración en el Madison Square Garden el viernes 3 de julio.

Las imágenes fueron compartidas por la estilista Laurie Zanoletti. En ellas, Pitt luce un clásico esmoquin negro con moño, lentes oscuros y el cabello peinado hacia un costado, mientras que De Ramón porta un ajustado vestido de encaje, delicadas joyas y una coleta alta.

Durante la sesión fotográfica, el actor abraza a su novia por la cintura mientras ella le sonríe.

Brad Pitt e Inés del Ramón previo a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Foto: Instagram lauriezanoletti.

Lee también Elton John anuncia dos conciertos en la Ciudad de México; regresa tras cancelar su gira por la pandemia

"Mis amantes favoritos, @inesdrmn y Brad Pitt, para un momento increíble en Nueva York", escribió Zanoletti, quien acompañó la publicación con la canción "Lover", de Taylor Swift, para darle un toque aún más romántico.

De acuerdo con una fuente consultada por Page Six, el actor y la diseñadora no tendrían planes de llegar al altar por ahora, pese a la estabilidad de su relación. Sin embargo, aseguran que De Ramón ha sido muy bien recibida por la familia del protagonista de "El club de la pelea".

[Publicidad]

"La adoran y la recibieron con los brazos abiertos desde el principio", señaló la fuente.

Lee también Mónica Robles y Chacorta, reaparecen con Rutila Casillas previo al final de "El señor de los cielos"

Este paso de la pareja en Instagram llega meses después de que Brad Pitt y Angelina Jolie concluyeran oficialmente su divorcio, poniendo fin a un prolongado proceso legal iniciado en 2016, cuando la actriz solicitó la separación del matrimonio.

[Publicidad]

Aunque el divorcio quedó resuelto, ambos continúan con pleitos legales por el viñedo Château Miraval, una exclusiva finca ubicada en la Provenza francesa donde contrajeron matrimonio en agosto de 2014.

¿Quién es Inés de Ramón?

Inés de Ramón es una diseñadora de joyas de origen madrileño y considerada una de las figuras más influyentes del sector del lujo. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de Anita Ko, firma cuyas creaciones han sido lucidas por celebridades como Demi Moore, Ana de Armas, Natalie Portman e incluso Michelle Obama.

Lee también Rafa González, integrante de Banda Los Recoditos, se internará para atender la depresión y ansiedad que padece

[Publicidad]

De Ramón estuvo casada con el actor Paul Wesley hasta 2022. Ese mismo año comenzaron los rumores sobre un romance con Pitt, luego de que ambos coincidieran en una fiesta posterior a los premios Oscar, aunque entonces nunca confirmaron su relación.

Fue hasta 2024 cuando hicieron su primera aparición pública de la mano durante el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

De acuerdo con Forbes España, Inés es hija de un empresario, habla italiano, inglés, francés y alemán, además de haber estudiado Administración de Empresas.

[Publicidad]

De Ramón se convirtió en la primera pareja sentimental que Brad Pitt hizo pública desde su separación de Angelina Jolie.

Brad Pitt y Angelina Jolie tienen una disputa legal por un viñedo en Francia. Foto: Imágenes de las películas "Frente al mar" y "F1"/ IMDb.

Lee también "Igualito a tu papá": Nicolás Buenfil reaparece con Ernesto Zedillo Jr. y desata comentarios en redes