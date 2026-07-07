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Nicolás Buenfil, hijo de Érika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. desató una ola de comentarios en redes tras compartir una foto junto a su padre y a su hermana Isabella, los cibernautas destacaron el gran parecido entre padre e hijo.
Aunque Zedillo Jr. no tuvo convivencia con su hijo Nicolás hasta hace poco, la relación entre ellos parece marchar muy bien, la actriz Érika Buenfil confesó que la hace sentir feliz el que su hijo conviva con su padre y con su hermana Isabella, hija de Ernesto Zedillo Jr. y la periodista Rebeca Sáenz.
Érika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. vivieron un romance breve en 2004, después de conocerse en el centro nocturno Baby'O, en Acapulco, donde la actriz se encontraba por motivos de trabajo. Aunque al principio ella rechazó sus acercamientos por la diferencia de edad, es 12 años mayor que él, terminó aceptando mantener contacto.
Con el tiempo iniciaron una relación que nunca llegó a formalizarse como noviazgo. Años después, Buenfil la describió como una experiencia muy romántica, aseguró que el empresario era atento, detallista y perfeccionista.
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La relación terminó pocos meses después, cuando la actriz descubrió que estaba embarazada de Nicolás Buenfil, quien nació en febrero de 2005. Según ha contado la propia Érika en distintas entrevistas, la noticia tomó por sorpresa a Ernesto Zedillo Jr., quien reaccionó con temor y decidió alejarse, incluso cambiando su número telefónico. Desde entonces, la actriz asumió la crianza de su hijo como madre soltera.
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El parecido entre Nicolás Buenfil y Ernesto Zedillo Jr.
Han sido pocas las fotos que Nicolás Buenfil ha compartido junto a su padre Ernesto Zedillo Jr., la que posteó recientemente por el partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra ha desatado muchos comentarios por el gran parecido entre padre e hijo.
"No manches, igualito a tu papá". "Hola estás idéntico a tu papá Y felicito a tu mamá por ser la gran madre que es". "Que bárbaro igualito a tu padre", se lee.
Otros comentarios fueron felicitaciones hacia la actriz Érika Buenfil:
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"Se me hace lindísima tu hermana por dentro y por fuera, que gran corazón y que bella que ha buscado tener una relación bonita con su hermano a pesar de cualquier conflicto". "A mi me da mucho gusto verlo con su papá que la mamá es la mejor una súper mamá así Nico convive con su sangre".
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