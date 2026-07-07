Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó revictimización durante una jornada de búsqueda en el estado de Sinaloa por parte del personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de la entidad, quienes, asegura, minimizaron su labor tras localizar restos que, afirma, son humanos y no pertenecen a ningún animal.

En redes sociales, la activista señaló que durante una jornada de búsqueda realizada en la región de Cubiri de Portelas, Sinaloa, localizaron "indicios de gran relevancia". En imágenes compartidas por la líder buscadora se observan restos óseos al interior de una zona escarbada.

"Durante la diligencia fuimos revictimizados, ofendidos y tratados con falta de sensibilidad, al grado de poner en duda nuestra experiencia y los años de lucha que hemos acumulado en la búsqueda de nuestros seres queridos, al afirmar, sin el debido sustento, que los restos localizados correspondían a un animal", escribió en su cuenta de X.

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Hallan restos humanos en jornada de búsqueda en la región de Cubiri de Portelas, Sinaloa (07/07/2026). Foto: Captura de pantalla

La madre buscadora señaló que ese tipo de expresiones minimizan su trabajo y representan "una falta de respeto hacia las familias" que día tras día recorren cerros, ríos, brechas y fosas con la esperanza de encontrar a sus desaparecidos.

En este sentido, defendió su experiencia construida a partir del dolor de perder a un ser querido y el esfuerzo que realizan los colectivos en las jornadas de rastreo. "Merece ser escuchada, respetada y tomada en cuenta", sostuvo.

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Ceci Flores detalló que el colectivo de búsqueda se dirigió a la zona tras una llamada anónima que permitió un hallazgo positivo en la entidad. En un video que compartió en redes sociales, la activista afirma que tras excavar más de un metro y luego de 11 años de búsqueda de su hijo, tiene la experiencia suficiente para decir que es una osamenta humana.

Como parte de la falta de sensibilidad del personal de la Comisión de Búsqueda de Sinaloa, la madre buscadora acusó que se pretendía limitar las jornadas de búsqueda por "cuestiones de horario" y que luego de excavar, las autoridades de la Comisión de Búsqueda de la zona norte les dijeron que tenían que volver a tapar el resto hallado.

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En este sentido, su mensaje fue dirigido al reconocimiento de los colectivos de familias de personas desaparecidas, quienes salen a buscar a sus seres queridos a cualquier hora:

"Las familias buscadoras no tenemos hora de salida cuando salimos al campo. Mientras exista la posibilidad de encontrar un indicio, un resto o cualquier evidencia que nos acerque a nuestros desaparecidos, seguiremos trabajando. Nosotros no buscamos por obligación laboral ni cumplimos un horario de oficina; buscamos por amor, por necesidad y por el derecho que tenemos de encontrar a quienes nos fueron arrebatados", escribió.

Ceci Flores pide capacitación del personal de la Comisión de Búsqueda de Sinaloa

Ceci Flores, madre buscadora. Foto: Especial

La líder buscadora pidió al Gobierno de Sinaloa y a la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa, Karina Elizabeth Márquez Calderón, atender el caso y brindar capacitación para el personal de la Comisión, en busca de que sean formados en temas de derechos humanos, atención a víctimas y trato digno hacia las familias buscadoras.

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"Exigimos respeto, sensibilidad y profesionalismo. No buscamos objetos; buscamos a nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y a todos nuestros seres queridos desaparecidos. Nuestra lucha continuará hasta encontrarles. Ninguna actitud de indiferencia, revictimización o descalificación detendrá la fuerza de quienes buscamos con el corazón. ¡Hasta encontrarles!", finalizó su mensaje.

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