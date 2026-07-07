Suiza y Colombia protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial, en un encuentro que además definirá al último clasificado a los cuartos de final.

Ambas selecciones llegan con argumentos sólidos tras superar la fase de grupos y buscarán mantener vivo el sueño de avanzar entre las ocho mejores del torneo.

El conjunto europeo ha destacado por su orden táctico y solidez defensiva, características que históricamente han marcado el estilo de juego suizo. A lo largo de la competencia ha mostrado equilibrio entre líneas y una gran capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia.

Lee también Emilio Azcárraga conmueve con mensaje tras la despedida mundialista del Estadio Azteca

Por su parte, Colombia afronta el compromiso respaldada por el talento y la intensidad que ha exhibido durante el certamen. La selección cafetera ha encontrado en su dinamismo ofensivo una de sus principales fortalezas, apoyada además por una generación de futbolistas que combina experiencia internacional y juventud para enfrentar partidos de eliminación directa.

Con el boleto a cuartos de final en juego, se espera un choque cerrado y de alta tensión, donde los detalles podrían marcar la diferencia. Suiza intentará imponer su disciplina táctica, mientras que Colombia buscará aprovechar su velocidad y creatividad para romper el equilibrio. El ganador de la llave se medirá con Argentina, cuadro que más temprano dejó en el camino a Egipto.

[Publicidad]

Lee también El alentador mensaje del ‘Tala’ Rangel tras la eliminación de México: Esto apenas comienza

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Universal Deportes 01:57 PM Comienza el partido Las acciones comienzan en el juego entre Suiza y Colombia





Universal Deportes 01:45 PM Los equipos ya salen a la cancha Luego del calentamiento, todo se prepara para la ceremonia inicial



