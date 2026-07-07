San Cristóbal de las Casas. - El grupo paramilitar “El Machete”, que el sábado pasado perdió a su dirigente alias “El Cura”, Fernando Ruiz Hernández, en una emboscada en la comunidad La Esperanza, en el municipio de Chenalhó, amenazó con recrudecer sus acciones de hostigamiento en contra de milicias adversarias que operan en Pantelhó y Chenalhó.

En un video, la organización armada que surgió en julio del 2021, anunció que están listos para combatir a las milicias adversarias en los municipios de Pantelhó y Chenalhó, donde se han registrado emboscadas y enfrentamientos. “Nos levantaremos en armas como sucedió en el 2021”.

Con fusiles de asalto, los miembros de “El Machete” aparecen en el video grabado en el 2023, pero un año después el Congreso ratificó a Julio Pérez Pérez como alcalde de Pantelhó, municipio donde quieren el control de la jurisdicción, aunque se han extendido a otras comunidades de Chenalhó.

En el video acusaron al presidente del concejo Juan Gómez Sántiz, (30 de septiembre del 2024-agosto del 2025) antiguo aliado del grupo paramilitar El Machete, de haberse aliado con Los Herrera, milicia adversaria con la que se disputa el control del municipio. “Juan Gómez Sántiz, (se convirtió en un) sicario de Los Herrera, no fue elegido por el pueblo”. “El pueblo eligió a Julio Pérez Pérez”.

Juan Gómez Sántiz dejó el cargo al momento que el Congreso ordenó elecciones extraordinarias en Pantelhó que se realizó el 25 de agosto del 2025, donde el ganador fue Julio Pérez Pérez, del partido Redes Sociales Progresistas, con 4 mil 580 votos a su favor, en las 28 casillas que se instalaron.

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Debido a que el video fue grabado hace un par de años y unos meses, los miembros de "El Machete" no hablan nada sobre las acciones que emprenderán por la ejecución de "El Cura" ya que únicamente dicen que “nos levantaremos en armas como sucedió en el 2021”.

El domingo fue inhumado en el municipio de Pantelhó "El Cura" que fue emboscado en la comunidad La Esperanza, durante un torneo de basquetbol al que fue invitado.

A "El Machete" se le acusa de la desaparición forzada de 19 hombres de Pantelhó, entre ellos el teniente de corbeta retirado, Luis Ángel Santiago, nacido en Atoyac de Álvarez, Guerrero, egresado de la Escuela Naval Militar de Veracruz, que llegó a la XIV Zona Naval de Puerto Madero, del municipio de Tapachula, donde conoció a una mujer de Pantelhó que se dedica a la venta de café, con la que contrajo una relación conyugal.

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Como miembro de la Marina Armada de México, Luis Ángel Santiago, nacido en 1954, fue comisionado por el Estado Mayor Presidencial, como escolta de Diódoro Carrasco Altamirano; de los hijos del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; y de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota.

Por la desaparición de los 19 hombres, aunque al principio se dijo que eran 21, fue detenido el presidente del concejo municipal de Pantelhó, Pedro Cortés López (agosto del 2021-julio del 2021) y el concejal regidor Diego Mendoza Cruz. El primero fue sentenciado a 120 años de prisión.

Pedro Cortés López y los demás integrantes del concejo fueron obligados a renunciar por presiones de El Machete, cuando fueron llevados a la comunidad San José Tercero, donde fueron obligados con armas de fuego a renunciar a su cargo.

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