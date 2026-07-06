TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - El zoológico Miguel Álvarez del Toro, (Zoomat) registró el nacimiento de un macho de tapir centroamericano (Tapirus bairdii), una especie emblemática de Chiapas, catalogada en peligro de extinción.

El nacimiento del mamífero es resultado del programa de conservación y reproducción del tapir centroamericano que expertos en vida silvestre del Zoomat realizan en coordinación con el zoológico de Chapultepec.

Nace un tapir centroamericano en zoológico de Chiapas; especie está en peligro de extinción. Foto: Especial.

La cría de tapir nació con un peso de 8.4 kilos. Permanece al lado de su madre "Coco", que lo amamanta, y "le ha permitido realizar sus primeras tomas de calostro", las cuales son básicas para fortalecer su sistema inmunológico y darle protección en su primera etapa de vida.

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El Zoomat informó que las primeras semanas constituyen una etapa crítica para el desarrollo y supervivencia de cualquier espécimen silvestre.

La evolución observada del mamífero, hasta el momento, es favorable; los especialistas mantienen vigilancia remota y guardias las 24 horas del día.

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Nace un tapir centroamericano en zoológico de Chiapas; especie está en peligro de extinción. Foto: Especial.

Se le proporcionan los cuidados especializados que requiere en esta etapa con base en los procesos naturales de esa especie y con la confianza de que su adaptación continúe favorable.

El Zoomat señaló que el nacimiento de la especie representa un estímulo para la conservación del tapir centroamericano y un compromiso con la biodiversidad en Chiapas.

dmrr