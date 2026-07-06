El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la redistribución de prerrogativas que tendrán los nueve partidos políticos con registro nacional y local en la capital del país.

Esta redistribución se debe a que a nivel nacional el Partido Paz y Somos México alcanzaron su registro, por lo que en automático acceden a financiamiento local.

Durante la séptima sesión extraordinaria del Consejo General del IECM, se acordó que en total los nueve partidos recibirán, de julio a diciembre, para actividades ordinarias permanentes 293 millones 856 mil 96 pesos.

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¿Cuánto dinero recibirá cada partido?

Morena obtendrá 68 millones 961 mil 812 pesos

PAN alcanzará 63 millones 788 mil 64 pesos

PVEM, 36 millones 556 mil 773 pesos

Movimiento Ciudadano alcanzará los 31 millones 659 mil 484 pesos.

PRI tendrá 31 millones 165 mil 806 pesos

PT, 30 millones 494 mil 404 pesos

PRD CDMX recibirá 19 millones 475 mil 505 pesos

Partido Paz y Somos México obtendrán, cada uno, cinco millones 877 mil 121 pesos.

Este recurso público se les otorgará a los partidos políticos de manera mensual.

Asimismo, se aprobó otorgarles a los nueve partidos políticos un total de ocho millones 815 mil 683 pesos para actividades específicas

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Morena recibirá dos millones 71 mil 97 pesos

PAN un millón 909 mil 418 pesos

PVEM, un millón 58 mil 440 pesos

Movimiento Ciudadano, 905 mil 400 pesos

PRI, 889 mil 972 pesos

PT, 868 mil 991 pesos

PRD CDMX, 524 mil 650 pesos

Paz y Somos México 293 mil 856 pesos, cada uno.

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De igual forma, el Consejo General del IECM avaló que los partidos políticos destinen en total 29 millones 385 mil 609 pesos para el fortalecimiento de liderazgos femeninos; 17 millones 631 mil 365 pesos para el fortalecimiento de liderazgos juveniles; y otros 11 millones 754 mil 243 pesos para estudios e investigación de temas de la Ciudad de México.

¿Partidos políticos pueden recibir financiamiento privado?

También las y los consejeros electorales avalaron que el límite total de las aportaciones de financiamiento privado que los partidos políticos podrán recibir será la cantidad líquida de 10 millones 559 mil 777 pesos; mientras que el límite total de las aportaciones, en dinero, que cada partido político podrá recibir por aportaciones de militantes será de cinco millones 877 mil 121 pesos.

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De igual forma, se avaló que el límite total de las aportaciones que cada partido político podrá recibir, durante el ejercicio 2026, por aportaciones de sus simpatizantes será de tres millones 170 mil 271 pesos; en tanto, el límite de las aportaciones individuales que podrá recibir cada partido de las personas simpatizantes será de 158 mil 513 pesos.

dmrr