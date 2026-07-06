La circulación en los carriles centrales de Paseo de la Reforma, con dirección al Oriente, permanece cerrada este miércoles debido al retiro de la logística instalada para la transmisión del partido entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

El cierre se mantiene desde la Estela de Luz, donde personal realiza el desmontaje de las pantallas y estructuras utilizadas para que miles de aficionados siguieran el encuentro correspondiente al Mundial 2026.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones, ya que las labores continúan en la zona y afectan la circulación vehicular sobre una de las principales vialidades de la capital.

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Como alternativas viales, se recomienda utilizar Avenida Chapultepec y Circuito Interior, con el fin de evitar retrasos durante los trabajos de retiro del equipo instalado para el evento deportivo.

Se prevé que la circulación sea restablecida una vez concluyan las maniobras de desmontaje y limpieza del área.

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