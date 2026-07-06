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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso y cielo medio nublado, con aumento de nublados para la tarde de este lunes 6 de julio en la Ciudad de México.
Se prevén lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la CDMX, principalmente entre las 16:00 y las 20:00 horas.
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Los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15° Celsius.
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