Si estás armando tu setup gamer o simplemente quieres una silla más cómoda para trabajar desde casa, Amazon México tiene una opción que destaca por su relación calidad-precio.

Se trata de la SELECTSHOP Silla Gamer Reclinable con Reposapiés, un modelo que combina ergonomía, diseño deportivo y funciones pensadas para largas horas frente a la computadora, todo a un precio accesible.

Ya sea para jugar, estudiar o trabajar, esta silla promete brindar el soporte necesario para que disfrutes de mayor comodidad durante toda la jornada.

¿Por qué vale la pena comprar la silla gamer reclinable con reposa pies?

La SELECTSHOP Silla Gamer está diseñada para ofrecer una postura más cómoda mientras utilizas la computadora. Su estructura envolvente y los accesorios ergonómicos ayudan a reducir la fatiga después de varias horas de uso.

Entre sus principales características destacan:

Respaldo reclinable, ideal para ajustar la inclinación según la actividad que realices.

Reposapiés retráctil, perfecto para descansar las piernas entre partidas o durante una pausa laboral.

Cojín lumbar y almohada cervical, que brindan mayor soporte para la espalda y el cuello.

Altura ajustable, para adaptarse a diferentes escritorios y usuarios.

Base giratoria de 360° con ruedas de deslizamiento suave.

Tapizado de piel sintética, resistente al desgaste y fácil de limpiar.

Estructura robusta con capacidad para soportar el uso diario.

No solo es para gamers

Aunque su diseño está inspirado en los asientos de los autos deportivos, esta silla también es una excelente alternativa para quienes realizan home office, toman clases en línea o pasan varias horas editando contenido frente al monitor.

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El respaldo alto y los cojines ergonómicos ayudan a mantener una mejor postura, mientras que el reposapiés permite relajarse cuando termina una reunión o una intensa sesión de juego.

Un precio que llama la atención

Uno de los mayores atractivos de la SELECTSHOP Silla Gamer Reclinable con Reposapiés es su precio. Amazon México suele ofrecer este modelo con descuentos que la convierten en una de las opciones más accesibles dentro de la categoría de sillas gamer. Por lo que está a la venta en tan solo $1,398.00.

Además, dependiendo de la promoción vigente, también puedes aprovechar meses sin intereses con tarjetas participantes, facilitando aún más la compra.