Lauren Bennett falleció a los 37 años, como reportaron sus excompañeras de Paradiso Girls, grupo musical con el que comenzó su carrera como cantante, hace 19 años; las artistas lamentaron su partida, sin dar ningún pormenor del porqué de su deceso.

El comunicado, firmado por Chelsea Korka, Shar Mae Amor, Aria Crescendo, Kelly Beckett y Sisely Treasure, exintegrantes de la banda en la que Bennett hizo sus pininos en la música, habla de la gran pérdida que supone para las jóvenes la muerte de la también bailarina británica.

"Nuestros corazones están rotos y no sabemos cómo empezar a expresar lo mucho que Lauren significaba para nosotras, siempre atesoraremos ese amor, las risas y las incontables memorias que nos dio, su hermoso espíritu tocó a tantas a vidas y, la echáremos mucho de menos y la amaremos por siempre".

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Luego de debutar con Paradiso Girls, tres años más tarde, Lauren tomo la decisión de continuar su carrera en solitario y, en 2010, colobaró en temas de artistas como Will.I.Am. y el rapero Ceelo Green, aunque es mayor recordada por trabajar junto al dúo estadounidense se electro pop LMFAO, en el tema del 2011 "Party Rock Anthem", que obtuvo un éxito rotuno en las listas de la época.

La cantante inglesa volvió a unirse a un grupo musical con GRL, aunque esta agrupación se divolvió en 2015, luego de que una de sus compañeras, Simone Battle (1989 - 2014) se quitara la vida.

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En ese mismo año, lanzó la canción "Hurracaine", composición en la que se insipiró en su madre, una amiga y la travesía que significa la salud emocional en las personas.

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Luego de casi un año sin realizar ningún tipo de publicación en su cuenta de Instagram, a finales de febrero, la cantante publicó un videoclip suyo, interpretando un cover de la canción "These boots were made for walkin´", post en el que sus seguidores mostraron contentura, debido al tiempo que se había mantenido inactiva.

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A Bennett le sobrevive Harlow, su hija de siete años, que tuvo a lado del actor y bailarín estadounidense Kenny Wormald.

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