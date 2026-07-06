La Haute Couture volvió a tomar París. Del 6 al 9 de julio, las casas más exclusivas del mundo presentan sus colecciones Otoño-Invierno 2026/2027 en una de las semanas más importantes del calendario de la moda.

Schiaparelli, Dior, Chanel, Balenciaga, Giorgio Armani Privé, Elie Saab, Iris Van Herpen y Robert Wun son solo algunas de las firmas que desfilarán creaciones confeccionadas prácticamente a mano y elaboradas bajo los estrictos estándares de la Federación de la Alta Costura y de la Moda.

Como ya es tradición, el primer desfile estuvo a cargo de Schiaparelli, la maison dirigida por Daniel Roseberry. Sin embargo, antes de que la primera modelo pisara la pasarela, hubo alguien que ya había conquistado todas las cámaras: Bad Bunny.

Bad Bunny luce un look de Schiaparelli. Foto: AP

El cantante puertorriqueño asistió como uno de los invitados principales del desfile luciendo un look personalizado de Schiaparelli que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del arranque de la Haute Couture.

A primera vista, el conjunto parecía un impecable traje en color amarillo mantequilla con saco cruzado de hombros marcados, pantalones de silueta amplia, camisa blanca, cinturón negro, botines de inspiración western y lentes de sol XXL.

Bad Bunny durante la Semana de la Alta Costura. Foto: AP, AFP

Pero fue un detalle el que terminó robándose el protagonismo: una corbata dorada completamente trenzada, una pieza escultórica que parecía elaborada con mechones de cabello y que elevó el estilismo a otro nivel.

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El look también incorporó distintos broches dorados sobre la solapa, entre ellos algunos de los símbolos más reconocibles del universo Schiaparelli, como el ojo y el ojo de cerradura, elementos que Daniel Roseberry ha convertido en parte del ADN contemporáneo de la firma.

La corbata de Bad Bunny que llamó la atención. Foto: AFP

No es casualidad que Bad Bunny ocupara una de las primeras filas del desfile. En los últimos años, el intérprete de DtMF se ha consolidado como uno de los hombres que más ha transformado la conversación sobre moda masculina, apostando por siluetas teatrales, accesorios inesperados y propuestas que desafían los códigos tradicionales del vestir.

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Schiaparelli abrió la Semana de la Alta Costura con una colección inspirada en lo desconocido

Después del desfile de invitados llegó el de la pasarela. Daniel Roseberry presentó The Abyss, la colección Otoño-Invierno 2026/2027 de Schiaparelli, una propuesta que explora la idea de sumergirse en lo desconocido mientras cuestiona los límites de la Alta Costura.

Sobre la pasarela aparecieron corsés escultóricos, siluetas arquitectónicas, vestidos con volúmenes dramáticos y materiales poco habituales dentro de la costura tradicional, como silicona y látex, combinados con el impecable trabajo artesanal que caracteriza a la maison. La colección también retomó algunos de los códigos surrealistas heredados de Elsa Schiaparelli, reinterpretándolos desde una visión completamente contemporánea.

Con este desfile, Schiaparelli volvió a abrir la Semana de la Alta Costura demostrando por qué continúa siendo una de las casas más influyentes del momento. Y aunque la colección dio mucho de qué hablar, el look de Bad Bunny confirmó que, fuera de la pasarela, la moda también encuentra grandes protagonistas.

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