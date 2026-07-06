Las rebajas son el momento perfecto para renovar el guardarropa, pero también una de las temporadas en las que es más fácil hacer compras impulsivas que terminan olvidadas al fondo del clóset.

La clave está en aprovechar los descuentos para invertir en prendas versátiles, de buena calidad y que puedas seguir usando mucho después de que termine la temporada. Si estás pensando en salir de compras, estas son las piezas que realmente vale la pena buscar.

1. Blazers

Un blazer bien confeccionado nunca pasa de moda. En tonos neutros como negro, beige, gris o azul marino puede acompañarte durante años y elevar desde unos jeans hasta un vestido sencillo. Las rebajas son una excelente oportunidad para invertir en uno de mejor calidad.

Un blazer bien estructurado nunca pasa de moda. Foto: Stradivarius

2. Jeans de buena confección

Encontrar unos jeans que favorezcan tu figura no siempre es sencillo, por eso cuando aparecen con descuento vale la pena aprovechar. Opta por cortes clásicos como rectos, wide leg o slim, ya que suelen mantenerse vigentes durante varias temporadas.

Si encuentras un corte de jeans en rebaja que te favorezca, aprovéchalo. Foto: Zara

3. Zapatos de piel

Mocasines, slingbacks, sandalias minimalistas o botas de piel son piezas que suelen representar una inversión importante durante el resto del año. Si los encuentras en rebajas, pueden convertirse en una de las mejores compras de la temporada.

Los zapatos de piel siempre son una buena opción para tener en tu clóset. Foto: Mango

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4. Bolsos clásicos

Las tendencias cambian constantemente, pero un bolso estructurado en colores neutros siempre tendrá lugar en cualquier guardarropa. Durante las rebajas es posible encontrar modelos de temporadas anteriores que conservan un diseño completamente atemporal.

Las rebajas son ideales para invertir en bolsas. Foto: Bershka

5. Camisas blancas

Una camisa blanca de buena calidad funciona prácticamente para cualquier ocasión. Puedes combinarla con pantalones de vestir, jeans, faldas o incluso llevarla abierta sobre un vestido durante el verano. Es uno de esos básicos que nunca sobran.

Las camisas blancas son un básico que no puede faltar en nuestro guardarropa. Foto: Pull & Bear

6. Abrigos y prendas fuera de temporada

Aunque resulte extraño comprar un abrigo cuando hace calor, suele ser una de las mejores estrategias para ahorrar. Muchas tiendas reducen considerablemente el precio de chamarras, gabardinas y suéteres para dar paso a las nuevas colecciones.

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Las rebajas de verano son la temporada ideal para comprar ropa de abrigo. Foto: Pull & Bear, Stradivarius

7. Joyería y accesorios básicos

Las rebajas también son un buen momento para adquirir cinturones de piel, lentes de sol, relojes o joyería minimalista que complemente distintos looks durante todo el año.

Las piezas discretas nunca pasan de moda. Foto: H&M, Zara

¿Qué prendas es mejor evitar durante las rebajas?

Las promociones pueden ser muy tentadoras, pero antes de comprar pregúntate si realmente usarás esa prenda más de una vez.

Las piezas demasiado ligadas a una tendencia, los colores que no acostumbras llevar o las prendas que no son de tu talla suelen terminar convirtiéndose en compras impulsivas.

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Aprovechar las rebajas no significa comprar más, sino comprar mejor. Apostar por básicos de calidad, accesorios atemporales y prendas versátiles hará que cada compra realmente valga la pena mucho después de que termine la temporada de descuentos.

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