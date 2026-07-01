Miu Miu y New Balance vuelven a unir fuerzas para presentar una nueva colección cápsula junto a Coco Gauff. La tenista estadounidense es la primera en lucir las piezas durante el torneo, reinterpretando el tradicional uniforme blanco con una propuesta que mezcla rendimiento deportivo y lujo contemporáneo.

Esta es la tercera colaboración entre ambas marcas y confirma que el tenniscore continúa evolucionando, llevando la estética de las canchas a los guardarropas de todos los días. La colección incluye prendas técnicas, accesorios y una nueva versión de uno de los modelos más populares de New Balance.

¿Qué incluye la colección de Miu Miu x New Balance?

Pensada para acompañar tanto el desempeño deportivo como el estilo fuera de la cancha, la cápsula incorpora prendas confeccionadas con materiales técnicos y siluetas minimalistas.

Entre las piezas destacan:

Top deportivo de alto soporte confeccionado con tejido elástico de alto rendimiento.

Falda plisada de tenis, uno de los elementos protagonistas de la colección.

Sudadera con cierre elaborada en Silk Tech, un tejido ligero con acabado satinado.

Pantalón deportivo de inspiración track para complementar el look.

Chamarras y prendas de abrigo con líneas limpias y estética deportiva.

Gorras y vinchas diseñadas para completar el uniforme dentro y fuera de la cancha.

Foto: Miu Miu, New Balance

Toda la colección mantiene una paleta dominada por el blanco, respetando el código de vestimenta característico de Wimbledon, con discretos detalles en azul marino y rojo que aportan contraste.

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Los New Balance 530 SL reciben una nueva interpretación

Foto: Miu Miu, New Balance

Uno de los lanzamientos más esperados de la colaboración son los New Balance 530 SL, reinterpretados por Miu Miu.

La silueta conserva la esencia deportiva del modelo, pero incorpora una construcción en piel con acabado premium y detalles minimalistas que elevan su apariencia. El diseño apuesta por una estética limpia y sofisticada que puede llevarse tanto con ropa deportiva como con looks casuales.

Los tenis estarán disponibles en distintas combinaciones de color, todas inspiradas en el universo del tenis y la elegancia relajada que caracteriza a Miu Miu.

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Coco Gauff la primera en estrenarla

La encargada de presentar oficialmente la colección es Coco Gauff, embajadora de New Balance y una de las figuras más importantes del tenis actual.

Durante Wimbledon 2026, la campeona estadounidense llevaró estas piezas dentro de la cancha, demostrando cómo el alto rendimiento puede convivir con el diseño de lujo. Después de su debut en el torneo, la colección estará disponible por tiempo limitado en boutiques seleccionadas de Miu Miu y en su sitio web oficial.

Foto: Miu Miu, New Balance

Con esta nueva alianza, Miu Miu, New Balance y Coco Gauff vuelven a demostrar que la moda deportiva sigue ganando protagonismo dentro y fuera de las canchas, convirtiendo uno de los torneos más importantes del tenis en una auténtica pasarela de estilo.

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