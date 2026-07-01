Ante diversas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no prorrogar el T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que si no sucede hoy, el tratado comercial entre dicho país, México y Canadá seguirá por 10 años más, con revisiones anuales, como establece el apartado de Revisión y Extensión de la Vigencia.

“No es una fecha límite hoy, sino que si no se envía la carta por parte de Estados Unidos en los próximos 16 años, se mantiene el tratado por los 10 años que tiene su vigencia, solamente que queda una revisión anual, y en este periodo se podrá determinar qué características tendría esa revisión anual. Sin embargo, si en cinco meses o en tres años las tres partes dicen podemos prorrogarlo otros 16, se puede prorrogar otros 16, es decir, no es que ya no se pueda prorrogar”, explicó.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo detalló que si el Gobierno de Estados Unidos decide no prorrogar el T-MEC, éste se mantendrá hasta el 2036, “y se revisaría cada año, las características de esa revisión se pueden definir en los próximos meses”.

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La Mandataria federal dijo que el 20 de julio, una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) se reunirá con representantes del Gobierno mexicano para continuar con la revisión del T-MEC.

“El próximo 20, hoy lo van a confirmar, de julio, vendría a México un equipo de USTR para poder seguir con esta revisión. Entonces esto es lo que se va a definir hoy, a las 9 de la mañana, las características de esta condición, ahora, en caso de que no se prorrogara por los próximos 16 años, ahora sigue el trabajo conjunto, no es que hoy se acabe, sino que si el trabajo conjunto y se puede determinar esas revisiones cada año qué características tendrían”, expuso.

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Si EU quiere salir del T-MEC tendría que aprobarlo su Congreso

Sheinbaum Pardo aseguró que si el Gobierno de Estados Unidos quisiera salir del T-MEC, la decisión tendría que aprobarla su Congreso.

“Si quisieran terminar de tajo tendrían que pasar por el Congreso, hay que recordar que el tratado pasó por los tres congresos, Canadá, México, Estados Unidos, es una ley, digamos”, explicó.

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Dijo que el presidente Donald Trump busca establecer una política económica proteccionista, y por ello plantea una posible salida de Estados Unidos del T-MEC.

“Si el presidente Trump, por las razones que todos conocemos, porque ayer estaban diciendo que si la presidenta, que si, lo mismo está viviendo Canadá que México en este momento relacionado con el tratado, por una visión económica más proteccionista del presidente de los Estados Unidos”, expresó.

Sheinbaum pide esperar posición de EU para contemplar planes alternos

La Presidenta dijo que su administración no quisiera tener que buscar un plan B, en caso de que no se prorrogue el T-MEC. “Por lo pronto las cosas quedan como están y hoy es la reunión”, dijo.

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Por lo anterior, pidió esperar la posición de Estados Unidos a través del embajador Jamieson Greer antes de dar más declaraciones o planes alternos en caso de tener una negativa sobre el TMEC. Señaló que el gobierno de México ha trabajado en diversas acciones como el Plan México, que busca fortalecer la producción nacional e inversiones.

“Una vez que tengamos más información, en todo caso generaríamos otras alternativas, pero por lo pronto consideramos que hay que esperar un tiempo para saber bien cuál es la posición de Estados Unidos”, reiteró esta mañana.

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