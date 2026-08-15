Estados | 15-08-26 | 19:18 | Actualizada | 15-08-26 | 19:33 |

Los localizados el pasado lunes 10 de agosto en la zona montañosa central de Veracruz fueron identificados como los de , de 42 años, quien permanecía desaparecida desde el 3 de agosto.

El , metidos en bolsas negras, ocurrió el lunes pasado en las inmediaciones de la , en el tramo entre Cuitláhuac y La Tinaja.

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Familiares de la víctima identificaron a la mujer, reportada como desaparecida el 3 de agosto cuando emprendería un viaje a la ciudad de Puebla. La última vez que supieron de ella se encontraba en un puesto de antojitos y había abordado un taxi.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación de los hechos para determinar el móvil del crimen y a los probables responsables.

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JACL/cr

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