La policía en Virginia, en Estados Unidos, arrestó a un joven de 19 años en relación con un tiroteo el sábado que dejó a cinco personas heridas. Nadie murió en el incidente, aunque una de las víctimas presenta lesiones críticas.

La policía del condado de Chesterfield anunció el arresto de Camron Harris, de Henrico, Virginia. Fue localizado la noche del sábado dentro de un armario en el campus.

Harris no es estudiante de la universidad, informaron las autoridades.

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La policía dijo que obtuvo ocho órdenes de arresto por delitos graves en su contra, incluyendo lesiones dolosas y uso de un arma de fuego para cometer un delito grave.

Aunque el tiroteo ocurrió fuera de los dormitorios del campus, solo una persona herida, un joven de 20 años, era estudiante. Las otras cuatro víctimas tenían entre 17 y 23 años, informaron las autoridades. Uno de ellos, un hombre de 21 años, sufrió lesiones críticas.

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El incidente provocó el cierre del campus y una investigación policial a pocos días del inicio del nuevo año escolar. Ocurrió cerca de los Quad Annexes de la universidad, donde la policía del campus y agentes del condado de Chesterfield encontraron a cinco personas con heridas de bala fuera de los dormitorios.

El tiroteo seguía bajo investigación más tarde el sábado y ocurrió mientras comienza el año académico en Virginia State. Según el sitio web de la universidad, las residencias estudiantiles abrieron para los estudiantes hace una semana y las clases empiezan el lunes.

Ni la policía ni la universidad han identificado a alguna de las víctimas. Las cinco fueron trasladadas a hospitales, declaró la policía del condado.

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El tiroteo involucró a “varios sospechosos”, indicó la institución en un comunicado. Luego añadió que las fuerzas del orden no creen que hay una amenaza inmediata para la comunidad educativa y anunció el levantamiento del cierre.

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“Reconocemos la preocupación que este incidente ha causado entre nuestros estudiantes, padres, exalumnos, amigos y la comunidad más amplia de VSU”, dijo el comunicado de la universidad. “La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestra máxima prioridad”.

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El campus tenía una gran presencia de fuerzas del orden el sábado por la mañana, y la universidad pidió a los estudiantes monitorear su correo electrónico para ver medidas de seguridad adicionales e información sobre servicios de apoyo. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus iniciales en inglés) y la policía del condado de Hanover estaban ayudando, apuntó la policía del condado.

Universidad Estatal de Virginia

La Universidad Estatal de Virginia es una universidad históricamente negra ubicada en Ettrick, Virginia, a unos 38 kilómetros (a unas 24 millas) al sur de la capital del estado, Richmond. La universidad pública tiene unos 5 mil 700 estudiantes y fue la primera universidad de cuatro años totalmente financiada por el estado para los estadounidenses negros. La mayoría de sus estudiantes son de licenciatura.

La universidad ha crecido en los últimos años mientras intenta mejorar la seguridad y conservar su encanto histórico, relató Arthur Fridrich, exdirector de educación a distancia de la universidad, quien vive cerca del campus y lo visita con regularidad. Un tiroteo como este, justo cuando los estudiantes regresan a clases, es desgarrador para la comunidad, dijo.

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“Comenzar un nuevo año con este evento es muy trágico. Proyecta una sombra en la mente de todos los estudiantes, y para algunos será difícil borrar este semestre de su mente”, declaró Fridrich. “Para quienes recibieron disparos, mi corazón sangra. Espero que todos se recuperen y de alguna manera no dejen que este evento defina sus vidas”.

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