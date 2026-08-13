El comandante de la policía del municipio de Pánuco -un Ayuntamiento del norte de Veracruz gobernado por Morena- fue detenido por estar prsuntamente vinculado con la delincuencia organizada.

Se trata del agente Jhonny Cristian “N”, quien se desempeñaba como mando de la Policía Municipal de Pánuco, el cual es señalado de su presunta responsabilidad en el delito contra las instituciones de seguridad pública.

Fueron elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del jefe policiaco, a quien se acusa de recibir órdenes de la delincuencia.

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La investigación reveló que el pasado lunes en la colonia Revolución Mexicana del municipio de Pánuco, elementos policiales realizaron la detención de una persona por su presunta participación en una agresión contra integrantes de una corporación de seguridad, a quien le fueron asegurados un arma de fuego y un radio bidireccional.

Durante el desarrollo de dichas diligencias, el jefe policial presuntamente arribó al lugar portando otro equipo de radiocomunicación de características similares a la de las fuerzas de seguridad.

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Los testigos señalaron que a través de dicho radio recibió de manera simultánea comunicaciones relacionadas con un grupo delictivo, por lo que las autoridades iniciaron una investigación que llevó a su detención y el aseguramiento del dispositivo.

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El detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial resolverá su situación jurídica conforme a derecho; en tanto, el radio de comunicación se integró a las investigaciones.

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El municipio de Pánuco, se encuentra ubicado en el norte de Veracruz, en los límites con Tamaulipas, por lo que historicamete sufre de violencia relacionada con el crimen organizado.

dmrr