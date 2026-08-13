En los últimos días, varios videos de repartidores enfrentando distintos conflictos con clientes han capturado la conversación en redes sociales, al documentar las dificultades por las que suelen pasar los trabajadores.

En ese sentido, la grabación de un repartidor de comida que fue amenazado por un adulto mayor en Tijuana se hizo viral, al no aceptar dólares como forma de pago y con el tipo de cambio sugerido por el cliente. Ante el el desacuerdo, el señor fue llamado por los usuarios “Lord Pistola”, por amenazar al joven con ir por su arma.

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El video del repartidor de comida se volvió viral. Foto: Canva

Adulto mayor amenaza a repartidor con sacar su arma por no aceptar pago

En el clip se observa cómo el señor se encuentra muy enojado al ser rechazado por el repartidor, ante su iniciativa de pagar con dólares y que fueran tomados a cuenta de $20 pesos. Al denegar la propuesta, el repartidor sugirió tomarlos a cuenta de $15 pesos, ya que debía ir a cambiarlos después, hecho que disgustó al señor

Sin embargo, la discusión escaló cuando el hombre se dio cuenta de que estaba siendo grabado por el repartidor, desatando agresiones verbales y amenazas.

“No puedes grabarme sin mi permiso, ¿no sabes que soy yo?... ¿quieres que saque mi pistola de arriba?”, exclamó el hombre. Ante la actitud del señor, usuarios en redes sociales lo apodaron “Lord Pistola”.

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La actitud del hombre desató las críticas de los usuarios, al notar lo rápido que se enojó y la manera en que desafió al motociclista al llamar a una patrulla.

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Lord Pistola amenaza con arma a repartidor por no tomarle sus dólares a 20 pesos como forma de pago.

😳

Siempre son pelones, no falla.

😏 pic.twitter.com/OmwFqcL70Y — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) August 13, 2026

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dcs