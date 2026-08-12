El nombre de la creadora de contenido originaria de Guatemala, Nathalie Stuhlhofer se volvió tendencia en redes sociales tras anunciar que perdió a su bebé a los casi 8 meses de gestación.

La lamentable noticia fue compartida por la influencer junto a su pareja, por medio de un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde dedicó un mensaje dedicado a su hija, quien llevaría el nombre de Alanna.

“Hoy les queremos contar la lamentable noticia que nuestra hija falleció y es algo muy duro para nosotros dos”, mencionó.

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La noticia conmocionó a los seguidores de la influencer. Foto: Pixabay

Nathalie Stuhlhofer anuncia la pérdida de su bebé

Tras compartir la alegría de su nueva faceta como mamá al publicar sesiones de fotos, videos de ropa, mostrando el cuarto de su bebé y documentando cada etapa de su embarazo. La noticia conmocionó a los seguidores de la influencer.

“Ahora que sé que no llegarás, no le encuentro sentido a nada, pero por ti, mi princesa, prometo salir adelante (...) Gracias por darme estos 8 meses llenos de ilusión, ternura y sobre todo amor”, dijo Stuhlhofer.

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Sin detallar qué fue lo que pasó, los creadores de contenido pidieron comprensión y respeto ante el tema de su pérdida, ya que están pasando por momentos difíciles como pareja.

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